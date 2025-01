Ministério Público abre inquérito criminal a caso de trabalhadoras despedidas pelo BE

O Ministério Público abriu uma investigação ao caso das trabalhadoras que foram despedidas pelo Bloco de Esquerda (BE) pouco tempo depois de terem sido mães, entre os anos de 2022 e 2024. A notícia, avançada pelo Observador, foi confirmada pelo PÚBLICO. Em resposta escrita, a Procuradoria-Geral da República confirma “a instauração de inquérito, o qual corre termos no DIAP de Lisboa”. Ao PÚBLICO, o BE esclarece que ainda “não foi contactado pelo Ministério Público, e sendo, prestará todos os esclarecimentos ao Ministério Público”.

A notícia que dá conta do caso das trabalhadoras foi publicada pela revista Sábado e motivou uma uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) por parte do BE.

No artigo, a Sábado escreveu que o BE dispensou cinco trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo. Segundo a revista, as demissões e não renovações de contratos ocorreram entre 2022 e 2024 e o BE terá contornado consulta à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

Pela voz da coordenadora do partido, Mariana Mortágua, o BE garantiu entretanto que os “deveres legais” foram cumpridos, embora assuma que a “forma” como o BE conduziu o processo “não foi a melhor” e que tem de “aprender” com os erros.

Segundo a líder bloquista, “das cinco referências publicadas [na notícia da Sábado], duas são relativas a despedimentos que o Bloco não fez (o Parlamento Europeu terminou esses vínculos automaticamente no final dos mandatos dos eurodeputados, em 2024) e uma terceira é o caso de uma assessora que continua a trabalhar no grupo parlamentar”.

Nas explicações dadas, Mortágua recordou os resultados das eleições legislativas de 2022 – nas quais o partido passou de 19 para cinco deputados – que reduziram para metade a subvenção pública, o que originou a extinção de cerca de 30 postos de trabalho.

A coordenadora dos bloquistas detalhou que, ao contrário do que sucedeu com a generalidade das pessoas cujo vínculo terminou no final de Março de 2022, o acordo com duas das trabalhadoras estabeleceu que seriam contratadas até ao final de Dezembro, uma diferenciação “motivada precisamente pelo facto de terem sido mães pouco tempo antes”.

Notícia actualizada: Acrescenta a resposta do BE que esclarece ainda não ter sido contacto pelo Ministério Público.