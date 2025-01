Governo volta a recusar reconhecer o Estado da Palestina: declaração “não é oportuna”

O debate sobre o reconhecimento do Estado da Palestina foi marcado pelo PS, que apresentou um projecto de resolução, mas a IL, o BE, o PCP, o Livre e o PAN também entregaram recomendações ao Governo.

Além do reconhecimento do Estado da Palestina defendido por todos, excepto a IL, o PS pediu ao Governo que reconheça a "Autoridade Palestiniana como a legítima representante do Estado palestiniano e a única entidade política interlocutora para as negociações". E que aprofunde as relações diplomáticas com o Estado da Palestina dando à missão diplomática da Palestina em Lisboa o estatuto de embaixada.

O PCP quer ainda estabelecer a capital da Palestina em Jerusalém Oriental e sugere que o executivo assuma o reconhecimento do Estado da Palestina na ONU, bem como que "conduza a sua acção no plano das relações internacionais com vista à efectiva concretização de um Estado da Palestina soberano".

Já o Livre recomenda que o executivo não só exclua "qualquer grupo terrorista como representante do povo palestiniano", como mantenha a Autoridade Palestiniana como interlocutora. E defende que o Governo encete "esforços diplomáticos" para alargar o reconhecimento da independência da Palestina junto da União Europeia e das Nações Unidas e promover um "acordo de paz".

Também o PAN pede que a Autoridade Palestiniana seja reconhecida como representante, que a missão diplomática seja elevada a embaixada e que o Governo apoie as resoluções da ONU para um cessar-fogo, a manutenção da paz e a ajuda ao povo palestiniano. Já a IL defende que o executivo deve defender em todas as instâncias uma "solução justa e duradoura baseada nos princípios da solução de dois Estados" e condenar "todas as formas de terrorismo", mas apela a que "se abstenha" de reconhecer já o Estado da Palestina.

Existem ainda projectos de resolução do Livre para que Portugal participe nas operações de evacuação médica da Faixa de Gaza e crie um fundo internacional para a reconstrução desta área e do PAN para que faça "todos os esforços" de maneira a resgatar os familiares de portugueses presos na Faixa de Gaza.