O amadorismo de Hernâni Dias e a contradição de Ventura

Na conversa desta semana, os temas são variados. Olhamos para a entrevista que Pedro Nuno Santos deu na passada semana ao Expresso, onde adoptou um novo discurso sobre segurança e imigração. Estará o líder do PS a respirar o ar dos tempos e, com isso, a pôr em causa a matriz do partido, ou a acertar o passo no sentido certo?

A semana política fica marcada pela primeira baixa no governo, com a demissão do agora reclassificado em ex-secretário de Estado Hêrnani Dias.

Outro caso é o das malfadadas malas que nesta semana se transformou num ataque cerrado do Chega e de André Ventura ao presidente da Assembleia da República. Poderá o presidente do partido, André Ventura, beneficiar com esta estratégia?

Entretanto, as eleições marcadas pelo Presidente da República para 23 de Março para que a Madeira pudesse ir a votos já com a nova lei eleitoral não deverão decorrer com a nova legislação. Marcelo responsabilizou o Governo e já se percebeu que houve, no mínimo, falhas de comunicação e articulação. Que terá falhado neste processo?

