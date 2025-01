“Alexandra Leitão vai perceber que ser líder parlamentar é diferente de ser candidata a uma câmara”

Siga a Hora da Verdade em podcast

Ricardo Leão, autarca do PS em Loures e protagonista da polémica dos despejos "sem dó nem piedade" de moradores em bairros municipais envolvidos em desacatos na Grande Lisboa, elogia o novo discurso de Pedro Nuno Santos sobre imigração, considerando que "toda a gente" no partido pensa como ele e que "não há problemas de esquerda e de direita".

Sobre o seu concelho, anuncia, em entrevista ao PÚBLICO-Renascença, que está em curso a notificação para despejo de 20% dos inquilinos que não pagam rendas camarárias de forma continuada e a compra de 12 viaturas para policiamento de proximidade.

Ficou surpreendido com a recente posição de Pedro Nuno Santos sobre imigração, foi ao encontro daquilo que defende?

Fiquei surpreendido pela coragem que o secretário-geral teve num tema que é delicado. Fiquei contente por ser ele a colocar o tema. Não deve haver temas tabus ou temas propriedade de ninguém. Os decisores políticos têm de encontrar respostas e soluções para todos os problemas. Dizer que este tema é propriedade da extrema-direita, da direita ou do A, B ou C, para mim, não pega mesmo. Foi importante o secretário-geral introduzir e recentrar este tema porque estava a ser discutido muito misturado com a segurança. Não é assim que se trata das coisas. Colar as duas iria dar mau resultado.

A que se deveu esta mudança de posição de Pedro Nuno Santos?

Não sei, mas foi trabalhada, amadurecida, não foi de forma espontânea e leviana. Estou expectante para ver as soluções que irão ser apresentadas pelo grupo parlamentar do PS. As soluções de há cinco, seis anos não são aquelas que hoje nos servem. A imigração evoluiu de forma muito repentina.

Pedro Nuno Santos está a ser acusado de ter mudado de posição para agradar aos autarcas do PS.

O PS não deve enfiar a cabeça na areia e não ter soluções para problemas chamados "delicados". O pior que podia acontecer era o PS ter falta de comparência.

António Costa também devia fazer um mea culpa sobre as suas responsabilidades sobre política de imigração?

Fará se entender que sim. Não comento.

Quando não debatemos temas porque são tabus da A e B, estamos a dar oportunidade à direita e à extrema-direita de se apropriar desses mesmos temas.

Pedro Nuno Santos diz que o PS não terá hesitações em fazer uma análise crítica do passado.

E acho bem. O pior que pode acontecer a um partido que quer ser poder é não responder aos problemas de hoje. Os problemas do passado são os problemas do passado. Hoje estamos a viver problemas novos, uns resultantes de inércia no passado e de más soluções, e outros não.

Quando cheguei à Câmara de Loures, no parque de habitação municipal de 2500 fogos, 55% dos inquilinos não pagavam renda. Tinha 14 milhões de euros de dívida. Naquilo que compete a um presidente de câmara, vou sempre zelar para que haja direitos para todos, mas também haja deveres e obrigações e responsabilidades para todos. Estamos a falar de rendas de 4-5 euros, que foram actualizadas, já por mim, para 10 euros. Há rendas mais altas, mas a grande maioria é esta. Nós baixámos de 55% de incumpridores, dados de hoje, para 20% de incumpridores através de um plano de regulação de dívida. Fui muito criticado, mas já ouvi Alexandra Leitão dizer que também concorda com direitos e deveres.

Acha que ela mudou de posição?

Isso tem de perguntar a ela. Na intervenção que ela teve recentemente, ouvi dizer que há direitos e há deveres. Ando a dizer isto há dois anos. Um autarca tem de saber sentir o pulso. Quando não debatemos temas porque são tabus da A e B, estamos a dar oportunidade à direita e à extrema-direita de se apropriar desses mesmos temas.

O PS não pode fingir que não vai ter um problema sério nestas eleições presidenciais.

Agora que é candidata à Câmara de Lisboa, acha que Alexandra Leitão também pode ter percebido isso?

Ela vai perceber que ser líder parlamentar de um partido com a importância do Partido Socialista é diferente de ser candidata à câmara.

Além desta polémica com os despejos que têm que ver com pessoas que não pagam renda, defendeu também o despejo "sem dó nem piedade" de inquilinos de habitações municipais que tenham participado em distúrbios, e na sequência disso demitiu-se da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS. Está arrependido de se ter demitido?

Não. O que aconteceu foi mais uma forma de proteger o PS de algumas pessoas que têm ideias diferentes da minha, que agora, porventura, já estão a mudar algumas das suas opiniões. Quanto à questão do despejo, a única coisa de que me posso arrepender é daquela afirmação do "sem dó nem piedade".

Mas considera que devem ser despejadas famílias de bairros municipais por algum membro ter estado envolvido em crimes?

No Porto, aconteceram despejos por crimes de tráfico de droga.

O que é que diz o regulamento de Loures?

Está dentro daquilo que é a lei. Todo aquele indivíduo que pratica crime, que cria mal-estar, o regulamento permite a resolução do contrato.

António Costa escreveu sobre si que "ofendeu gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS". Foi uma crítica muito dura.

Com todo o respeito, esse artigo até fala de imigração, quando eu não tinha sequer falado de imigração. Portanto, misturou assuntos. Porventura, alguém lhe escreveu o texto e assinou. Já digeri. Não esqueci, mas digeri.

Achou que foi injusto?

Muito injusto.

Ana Catarina Mendes, ex-ministra que também era muito próxima de António Costa, agora, perante esta última entrevista sobre a imigração de Pedro Nuno Santos, diz que está a ver com pena a aproximação do líder do PS ao discurso da direita e extrema-direita. O que é que está a acontecer no PS?

Se formos fazer uma sondagem aos militantes do partido, a grande maioria está com esta postura do Pedro Nuno Santos. Não vou comentar. Aquilo que disse dentro do partido sobre os comentários de alguns camaradas não vou dizer aqui. O Pedro Nuno Santos está bem. Ele está certo. Está a olhar para o país de hoje e tem de encontrar soluções para os problemas de hoje. Foi isso que eu fiz na Câmara de Loures.

Não acha que Pedro Nuno Santos abriu aqui uma cisão grande no PS – quando vemos pessoas ligadas ao anterior secretário-geral a fazer estas críticas, Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro – que possa pôr em causa a sua liderança?

Então não falam do presidente do partido, Carlos César, e de outros camaradas?

Os costistas vão ficar a falar sozinhos, é isso?

Neste momento, faço parte da mesa da Comissão Política Nacional. O PS é um partido que tem de ter respostas para os problemas de hoje. E não pode estar agarrado ao passado. É isso que o país espera que o PS faça.

Este tipo de questões, imigração, também da habitação, tudo isto devia constar de um guião para os autarcas do PS?

Podem vir 20 manuais. Eu vou seguir a minha consciência e as minhas convicções, sempre em defesa do interesse da população do concelho de Loures. Estamos com um problema gravíssimo em toda a área de Lisboa e no país, que é importante que se fale também, que é a população escolar. Em Loures, em cerca de 24 mil alunos, cinco mil são oriundos de países estrangeiros; três mil não falam a língua portuguesa. É uma dificuldade acrescida de integração e de aprendizagem desses alunos.

Estou a fazer protocolos com as comunidades hindu, islâmica, abrir as escolas ao fim do dia e ao sábado para que essas crianças possam aprender a língua portuguesa. Mas devia haver uma medida nacional.

Acredita numa maioria absoluta do PS na Câmara de Loures. Isso seria uma bofetada de luva branca para alguns dirigentes do partido como Alexandra Leitão?

Se eu trabalhasse para a maioria absoluta em função do A, do B ou do C, era uma postura completamente errada. As maiorias absolutas merecem-se. E eu, nestes três anos e meio, tudo fiz para poder merecer essa confiança absoluta da minha população. A minha população conhece-me bem. E sabe bem que, para mim, não há temas tabus. Sou do PS, nunca deixei de ser. Mas tenho de responder perante os interesses das pessoas. E as pessoas hoje estão preocupadas com problemas de migração que, se não forem resolvidos da forma como nós queremos que se resolvam, então aí é que é cavalgar a extrema-direita.

Aquele discurso de que por nós não passarão e vamos falar mais alto ou vamos ignorar... não partilho dessa postura. Partilho da postura que é querer resolver os problemas todos enquanto for presidente de câmara. Não admito sequer que me digam que este problema é da direita ou é da esquerda. Aqui não há esquerda nem direita.

As pessoas estão preocupadas com a questão da segurança. Embora os dados digam que a criminalidade no geral baixou, em Loures aumentou a criminalidade violenta e a criminalidade juvenil grupal. Um autarca não deve ignorar aquilo que vai ouvindo na rua. Há um sentimento muito grande de insegurança que pode ser resolvido pelo policiamento de proximidade. É por isso que vamos adquirir mais viaturas. Vamos dar 12 viaturas à PSP, não é da nossa responsabilidade fazê-lo, mas é um contributo que o município de Loures vai dar para permitir esse maior aumento de policiamento de proximidade. E vamos ficar com a manutenção de mais seis viaturas.

Mariana Vieira da Silva foi maltratada pela direcção do PS, ela que se tinha disponibilizado para ser candidata a Lisboa?

Tenho uma grande estima, consideração e muito respeito pela Mariana Vieira da Silva. Eu já não estou na FAUL, saí, estava a tratar de uma determinada forma, entretanto saí.

Espero que Alexandra Leitão, como todos os candidatos do PS, ganhe a sua câmara. Não vai ser uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível.

No futuro, poderia ser de novo candidato à liderança da FAUL?

Não digo não, nem digo sim. Deixo a porta aberta.

Sobre presidenciais, que personalidade será o melhor candidato presidencial do PS?

Não vou anunciar aqui. Vou fazê-lo no sítio próprio. O PS não pode fingir que não vai ter um problema sério nestas eleições presidenciais. Nós temos dois candidatos que estão mais à frente do que outros hipotéticos candidatos da ala do PS. É preocupante e por isso tem de haver muita serenidade.