Estamos de volta à Trumplândia

Ao longo de 2015 e 2016, o fotojornalista Joseph Mario (J.M) Giordano foi contratado por vários jornais para fazer a cobertura da campanha eleitoral do multimilionário Donald J. Trump, que se candidatava então, pela primeira vez, à presidência dos Estados Unidos. “Fui a muitos dos seus comícios, antes de ser eleito Presidente, e cedo me comecei a aperceber dos sinais”, contou o fotógrafo norte-americano ao Ípsilon através da videochamada que atendeu em Baltimore, Maryland, nos EUA. “Havia sinais de um fascismo que despontava.”

Foi enquanto trabalhava como freelancer para a imprensa que deu início ao projecto que dá agora corpo ao livro de fotografia Trumpland: Carnival to Carnage, uma obra mordaz, política, de protesto, que reúne algumas das fotografias que realizou ao longo de sete anos, entre 2015 e 2021, entre a primeira campanha eleitoral de Trump e a invasão do Capitólio por alguns dos seus apoiantes, a 6 de Janeiro de 2021.

Enquanto digitalizava negativos numa sala da Baltimore's School for the Arts, a escola secundária onde ensina fotografia (a mesma que o rapper Tupac Shakur frequentou nos anos 1980), Giordano disse nutrir um interesse especial por História europeia do século XX e que esse conhecimento o leva a afirmar que existe “um inequívoco fenómeno de culto de personalidade em torno de Trump”. Refere que esse “culto ao líder” não só se mantém como se intensificou ao longo dos últimos anos – os resultados eleitorais de 2024 confirmam esse crescimento de Trump em popularidade. As imagens que produziu traduzem essa idolatria e o conjunto forma um retrato satírico e crítico de uma América que, em 2016, sem se aperceber, mergulhava pela primeira vez “numa espécie de totalitarismo que agora se repete”.

“Achei que era importante publicar este livro agora”, explicou J.M. Giordano, aludindo para a recente eleição de Trump, em Novembro de 2024. O livro deveria ter sido lançado há vários meses, mas acabou por ser publicado em Dezembro passado. “Fico feliz por não ter saído antes. Agora tornou-se num manual sobre o que aí vem (de novo).”

O projecto arrancou ainda durante a campanha eleitoral de Trump, em 2015, com enfoque nas pessoas brancas que marcavam presença nos comícios. “Para elas, era como ir a uma feira ou a um churrasco”, descreve numa das 136 páginas do livro editado pela Nighted Life. “Piadas, diversão, roupas temáticas, comida, sensibilidades semelhantes. Anedotas sexistas e racistas propagavam-se num ecossistema seguro. O seu comediante de stand-up favorito, o seu Presidente de reality show, alimentava as chamas do ódio, assegurando aos seus alegres seguidores que eles é que estão certos, e que todos os outros estão errados.”

O livro abre com uma imagem “que faz lembrar as casas de espelhos das feiras de diversões”, diz. Trumpland, a expressão que dá título ao livro, remete para um parque temático alusivo a Trump. “Começa com os espelhos e termina com uma fotografia que descreve um casal branco, aparentemente abastado, transportado num riquexó [puxado por um homem não branco], durante os protestos que marcaram a tomada de posse de Trump [em 2017]. É uma forma de sugerir que a feira irá continuar.”

Os "bros da bitcoin e do Pornhub" estavam lá

Não há subtilezas na fotografia de J.M. Giordano. E é intencional. Tudo o que está contido nas imagens é hiperbólico, superlativo, excessivo, caótico; é, ao mesmo tempo, simbólico de uma forma simples, directa, inteligível a todos. Uma das imagens descreve uma representação da Estátua da Liberdade sem o braço que segura a tocha, outra retrata um homem de ouvidos tapados junto ao cartaz de um manifestante onde pode ler-se “I Love Capitalism”, uma outra detalha ainda uma bandeira dos EUA desfeita, erodida pelo tempo. Outras descrevem algum do merchandise de Trump, onde por vezes surgem as figuras do Capitão América e do Super-Homem. “Estas personagens são, na sua génese, profundamente antifascistas, elas defendem valores que o Trump despreza e tenta combater. As pessoas não entendem.”

Foto Capa do fotolivro Trumpland: Carnival to Carnage, editado pela Nighted Life

Giordano inclui no livro também momentos marcantes da campanha e do mandato de Trump, apontando a sua lente a ecrãs: estão representados os momentos em que Trump, ainda durante a campanha eleitoral, em 2015, decide imitar um repórter portador de deficiência durante uma conferência de imprensa e aquele em que um líder da alt-right, movimento de extrema-direita, dirige uma saudação nazi a Trump, assinalando a sua vitória nas urnas.

Não sabe precisar o número de eventos em que marcou presença ao longo dos anos. Nem todos foram comícios de Trump. “Fui também a convenções de democratas e de republicanos (CPAC) e a eventos de defesa do direito ao uso de armas.” Deste último trouxe a fotografia que é a capa do livro, que descreve um alfinete de gravata em forma de metralhadora, que parece “agarrar” na perfeição a mentalidade "trumpista".

A abordagem do fotógrafo resulta de cansaço e desilusão. Em 2025, J.M. parece querer dizer a quem votou em Trump recentemente que não poderá alegar desconhecimento diante do que se avizinha. “Tudo é repetido. Foi por isso que lancei este livro agora. Fui à tomada de posse, este ano, e os apoiantes continuavam a usar os mesmos chapéus, as mesmas T-shirts. Os chavões e slogans são iguais, inspirados em coisas que já existem e que são adaptados a Trump.” Não valeria a pena fotografar tudo novamente, acredita. “O que poderia fotografar em 2024 que fosse convencer as pessoas de que algo está errado? O que há mais para dizer depois da invasão do Capitólio?”

O norte-americano teve oportunidade de estar junto aos invasores do Capitólio, em Washington, D.C., a 6 de Janeiro de 2021. “Todos os habitués da Trumplândia estavam lá: os bros da bitcoin e do [site pornográfico] Pornhub, cowboys, mulheres brancas, suburbanas, que saíram dos seus cul-de-sacs para ir até [Washington,] D.C. para serem personagens principais de um reality show da sua autoria.” O parque de diversões acabou mesmo por fechar em 2021. E poucos imaginavam que iria reabrir quatro anos depois. “Os portões estão abertos de novo, e desta vez mais e mais americanos compraram bilhete.”

Este é o terceiro livro publicado por J.M. Giordano, que fotografa regularmente para o The Guardian e já colaborou com jornais como o Washington Post e com a Al Jazeera. “Este foi editado por Audrey Weiss, que é minha ex-aluna. Peço sempre ajuda a alguns estudantes ou ex-estudantes para sequenciar as imagens, é algo que gosto de fazer, é muito interactivo.” As receitas da venda de Trumpland reverterão a favor da Baltimore Abortion Fund, que apoia mulheres do estado de Maryland que desejam realizar a interrupção voluntária da gravidez. “Não gostaria de ficar com as receitas deste livro, isso significaria lucrar com a imagem de Trump.”