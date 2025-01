Partilhar estantes é uma forma de salvar livrarias no Japão (e vender livros mais interessantes)

Pessoas e empresas vendem obras novas ou usadas em espaços alugados, que partilham. “É como se estivesses a ouvir vozes com recomendações.

"Estou a segurar um livro ilustrado sobre queijos", diz, encantada, Tomoyo Ozumi, cliente de um tipo de livraria cada vez mais comum no Japão, onde qualquer pessoa pode alugar prateleiras para vender livros.

O conceito devolve o prazer de folhear livros em papel a comunidades onde muitas livrarias fecharam e oferece aos leitores escolhas mais eclécticas do que aquelas sugeridas por algoritmos de lojas online.

"Aqui, encontras livros que te fazem perguntar quem no mundo os compraria", ri Shogo Imamura, 40, que abriu uma dessas lojas em Abril de 2024, em Tóquio. "Livrarias convencionais vendem livros que são populares, com base em estatísticas de vendas, e excluem livros que não vendem bem", diz Imamura, que também escreve romances sobre guerreiros samurais na era medieval do Japão.

"Nós ignoramos tais princípios. Ou o capitalismo, noutras palavras", explica. "Quero reconstruir as livrarias."

A sua loja, de apenas 53 metros quadrados, abriga 364 prateleiras e vende livros — alguns novos, outros usados — sobre tudo, desde estratégia de negócios até manga e artes marciais.

Entre as centenas de arrendatários de prateleiras, que pagam entre 4850 e 9350 ienes (30 e 58) por mês, há pessoas, uma empresa de tecnologias de informação, uma construtura e pequenas editoras.

"Cada uma destas prateleiras é como uma versão física de um perfil nas redes sociais, onde te expressas como no Instagram ou Facebook", diz Kashiwa Sato, 59, director de criação da livraria.

Por enquanto, a loja Honmaru — a palavra designa a área central de um castelo japonês —, funciona apenas em Tóquio, mas Imamura espera expandir para outras regiões duramente atingidas pelo encerramento de livrarias.

Um quarto dos municípios do Japão não tem livrarias físicas. Mais de 600 fecharam entre Outubro de 2022 e Março de 2024, segundo a Fundação da Indústria Editorial do Japão para a Cultura.

Em 2022, Imamura visitou dezenas de livrarias que conseguiram sobreviver à dura competição com gigantes do comércio electrónico como a Amazon. Algumas incorporaram cafés ou até ginásios.

"Mas isso é como pôr o carro na frente dos bois. Porque se um ginásio for mais lucrativo, 90% da loja pode tornar-se um ginásio, restando 10% para a venda de livros", diz Imamura.

Rokurou Yui, 42, afirma que as três livrarias de partilha de prateleiras, situadas na mesma área de Tóquio, estão cheias de um "enorme amor" pelos livros favoritos dos donos das prateleiras. "É como se estivesses a ouvir vozes com recomendações", afirma Yui.

Os proprietários de livrarias convencionais, explica, colocam nas prateleiras livros que precisam de vender para se manterem no negócio, independentemente dos gostos pessoais. "Mas aqui não há um único livro que tenhamos que vender, só livros que alguém recomenda apaixonadamente."

Yui e o pai, Shigeru Kashima, 74, professor de literatura francesa, abriram a primeira livraria de partilha de prateleiras, chamada Passage, em 2022, com 362 prateleiras.

Nos fins-de-semana, conta, a loja às vezes "parece um clube nocturno lotado com jovens clientes nos seus 10, 20, 30 anos", com música de fundo a tocar. Segundo Yui, clientes e donos de prateleiras visitam a livraria não apenas para vender e comprar livros, mas para desfrutar de "conversas sobre livros".

O Ministério da Indústria do Japão criou, em Março de 2024, um grupo de trabalho para estudar como apoiar livrarias. Segundo a instituição, "as livrarias são um centro de transmissão cultural e são activos extremamente importantes para a sociedade, ao manterem a diversidade de ideias e influenciar o poder nacional".