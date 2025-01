Um corgi polícia foi castigado por parecer aborrecido no trabalho. A Internet percebe-o

Ninguém gosta de fazer avaliações de desempenho. Mas uma avaliação de fim de ano tornou-se viral na China: o primeiro polícia corgi a tempo inteiro do país perdeu parte do bónus do Ano Novo Lunar por ter urinado na tigela da comida e ter chegado ao trabalho com uma expressão ligeiramente descontente.

Fuzai —​ cujo nome significa “menino sortudo” — não teve um “desempenho nada mau” no ano passado, disse o treinador, Zhao Qingshuai, ao fazer a primeira avaliação do desempenho do cão de 16 meses, um momento que foi captado em vídeo e amplamente divulgado no Douyin, a versão chinesa do TikTok. No vídeo, Fuzai está sentado em frente à mesa de Zhao numa esquadra da polícia em Weifang, uma cidade da província de Shandong, no leste da China.

O cão de pernas curtas passou num exame da polícia em Outubro e tornou-se um cão de detecção de explosivos certificado, o primeiro da sua raça a fazê-lo na China.

Com a língua de fora em sinal de expectativa, Fuzai vê outro agente da polícia entrar na sala com um tabuleiro de recompensas — uma grande caixa de comida enlatada, guloseimas e peluches, incluindo uma cobra vermelha para assinalar a chegada do Ano da Cobra.

A avaliação não tarda a correr mal.

"Mas, recentemente, chegaste ao trabalho com uma expressão de aborrecimento. E o pior é que urinaste na própria tigela. Estou a confiscar os teus petiscos como castigo e espero que te esforces mais no futuro", diz Zhao, enquanto manda retirar as guloseimas e os brinquedos.

No final do vídeo, Fuzai aparece a ladrar e a correr atrás do agente que estava a reter os prémios de desempenho.

O vídeo faz claramente parte do esforço contínuo de relações públicas da esquadra da polícia para apresentar uma imagem mais suave — literalmente — num país onde o aparelho de segurança pública é associado a uma acção dura e implacável. E está claramente a funcionar.

O vídeo atraiu rapidamente muita atenção em Douyin, e o infortúnio de Fuzai fez manchetes em todo o país, atraindo simpatia e divertimento generalizados.

O olhar “farto” de Fuzai foi filmado por visitantes durante um dia aberto na esquadra da polícia de Weifang. Desde então, foi transformado num meme popular com uma legenda que se traduz em “tresanda a trabalho”, mas que tem conotações de “falta de alma no trabalho”.

Os comentadores online sentiram a dor de Fuzai. O corgi “​trabalhou arduamente durante todo o ano, apenas para descobrir que o seu bónus de fim de ano desapareceu. Isto é tão compreensível”, escreveu uma pessoa no Weibo, uma plataforma de comunicação social chinesa semelhante ao X.

A tutora original de Fuzai, uma vlogger de animais de estimação chamada Zhao Shan, disse que “se divertiu e sentiu pena” do cãozinho de baixa estatura.

“Ele acordou às 4h da manhã para proteger uma maratona e teve um longo dia”, disse Zhao Shan ao The Washington Post.

Fuzai foi identificado como um potencial talento quando estava a passear num parque e teve um “encontro casual” com agentes do centro de treino de cães da polícia da cidade. Fuzai demonstrou um forte potencial como cão-polícia: aprendia depressa, adorava interagir com os humanos, tinha uma forte motivação para comer e era mais emocionalmente estável do que outros corgis da sua idade, disse o dono.

Os corgis têm pernas mais curtas do que outras raças comuns de cães-polícia, mas Fuzai compensa com a sua flexibilidade, resistência e um olfacto extraordinário, disse o treinador.

Fuzai “consegue passar agilmente por espaços estreitos e chegar a locais que não são facilmente acessíveis” a cães maiores, disse o agente Zhao a um jornal local, afirmando que a sua constituição mais pequena permite a Fuzai farejar objectos ao nível do chão sem ter de baixar a cabeça. “Demora mais a cansar-se e pode trabalhar mais tempo”.

O corgi está longe de ser o animal mais pouco ortodoxo que a China treinou para a detecção policial. Em 2023, a polícia de Chongqing experimentou treinar esquilos para farejar drogas, mas o esquadrão de esquilos ainda não foi implantado para buscas reais.

Zhao disse que ele e o colega, que foi quem apreendeu o bónus de Fuzai no vídeo, têm sido alvo de crescentes apelos dos fãs para que devolvam os presentes a Fuzai.

Contactado pelo The Post, Zhao confirmou que Fuzai acabou por receber o seu bónus, mas recusou-se a entrar em pormenores, dizendo que não tinha autorização oficial para falar com meios de comunicação social estrangeiros.

“Hoje tivemos uma reunião de família, o Fuzai, os pais dele e eu”, disse Zhao Shan na terça-feira, referindo-se a si própria como a “avó”. “Fiz bolinhos de massa para o Fuzai e ele adorou-os”.