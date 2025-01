As horas extraordinárias não são uma honra no currículo

O volume de horas extraordinárias cumprido pelos profissionais não é uma honra no seu currículo, é uma mácula no SNS e na sua tutela.

Se não o leram, remeto-vos para o artigo de Pilar Burillo Simões: um texto primoroso na sua abordagem da opinião pública dos médicos que evitou que a minha caneta, reaccionária em motivação, também o fosse em conteúdo e tom, após ler que "um médico sem horas extraordinárias é um enfermeiro com mais galões ao ombro" — uma frase revoltante para médicos, enfermeiros, talvez até para os galões. Como se a dedicação desproporcionada à carreira fosse exigível ou sequer benéfica para a actuação médica.

O exercício da medicina é uma competência honrosa, cuja nobreza é facilmente confundida com privilégio. A sociedade celebra os novos formandos e o poder político assinala efusivamente o seu trajecto, presidindo a momentos-chave como o Juramento de Hipócrates. Porém, a mão que os congratula é a mesma que, findo o internato, lhes é estendida impacientemente em pedido de retribuição. A legítima esperança de que as novas fornadas de médicos colmatem as lacunas do SNS transmuta-se em vindicação. Em exigências discriminatórias que não são nem poderiam ser dirigidas a e.g. engenheiros ou arquitectos (com cursos igualmente longos e destinados a priori a cargos privados) e adquirem contornos alarmantes na proposta de vinculação sugerida pelo PS em 2024.

Queira-se ou não, o médico não existe em função do SNS mas sim do utente, esteja ele onde estiver. Quando ele abandona o organismo que diminuiu o seu poder de compra em 26% em 12 anos enquanto estendeu o seu tempo efectivo de serviço, ele não deixa de existir, de tratar doentes, de satisfazer eventuais necessidades acrescidas de mão-de-obra, apenas escolhe fazê-lo num sistema dignificante para ele e para os que cuida.

Porque um médico não se resume a uma enciclopédia ambulante de conhecimento científico, a uma máquina bem oleada de procedimentos técnicos. A actividade clínica requer decisões eficientes num nível de responsabilidade exigente, assentes em raciocínio ágil e estruturado. A ideia de entregar decisões de vida ou morte a profissionais com olheiras a raspar pelo chão devia causar arrepios na espinha em massa; longe disso, é o pão de cada dia dos nossos hospitais. Mas repouso (e permanente actualização de conhecimentos) não bastam para nutrir um médico competente.

"Um médico que só sabe de Medicina nem de Medicina sabe", enquanto máxima, não alude apenas a bases teóricas multidisciplinares, também açambarca as vivências pessoais. Um médico com visão túnel, cuja vida começa e termina na Medicina, carece da experiência e competências sociais para compreender e empatizar com o outro, para respeitar a sua autonomia de vontade, para tecer as associações e atalhos de lógica que, na sala de emergência, compram minutos preciosos ao doente. Não se pode despojar o médico da sua humanidade e esperá-lo apto para cumprir um dos ofícios mais personalizados e antropocêntricos existentes.

No fundo da lista de valências, para não dizer fora dela, encontram-se as afamadas horas extraordinárias. O mundo idealizado pelos seus apologistas existe e, para um observador externo, cinge-se aos números estonteantes exibidos pelos media (com ou sem choque passageiro) e a reflexões da sua pertinência, muitas vezes desligadas da realidade clínica. Quem a conhece deslinda o seu impacto na folha de cálculo com mais de um ano de folgas em atraso de um serviço de Medicina Interna, ou no médico de família que, em burnout pelas consultas e invisível carga burocrática de mais de 2000 utentes, renunciou à sua especialidade predilecta. O volume de horas extraordinárias cumprido pelos médicos não é uma honra no seu currículo, é uma mácula no SNS e sua tutela.

Afirmar o contrário implica desprestigiar o ensino da Medicina em Portugal, altamente respeitado globalmente (e dependente de quadros de tutoria proporcionais, inexequíveis perante aumentos sistemáticos do numerus clausus do curso).

Em metade dos 11 a 13 anos de formação, os jovens médicos exercem a sua prática clínica com autonomia e imputabilidade independentemente da presença do seu tutor, vinculados ao SNS por força da sua formação e representando mais de 1/3 dos seus médicos activos. Conciliam um horário de 40 horas com estudo autónomo, horas extraordinárias e redacção de artigos científicos, sabendo que, no 2.º país da UE com mais médicos por 100 mil habitantes, o ónus e pressão pública da sustentabilidade do SNS nunca deveriam estar na abnegação dos profissionais individuais, mas sim na instituição que os alberga.