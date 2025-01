We shall overcome…

A democracia americana está “armada” com um sistema judicial que é uma trincheira de resistência aos delírios de “ordens executivas” que tentem reescrever o Bill of Rights. E há a sociedade civil...

A nova Presidência norte-americana tem suscitado análises que retiram conclusões ansiosas ou precipitadas (e até sobranceiras) do valor facial do personagem e dos acontecimentos. O pessimismo deve ser relativizado pela serenidade histórica distanciada da relatividade do presente e atenta à anormalidade do fenómeno, que requer abordagens menos "lógicas".

Em Outubro de 2024, em plena campanha eleitoral, mais de duas centenas de psiquiatras e profissionais da saúde mental publicaram no jornal The New York Times (como publicidade paga) uma carta aberta alertando que o candidato republicano à Presidência mostrava “sintomas de transtornos de personalidade graves, intratáveis, de narcisismo maligno”, que o desqualificavam para as responsabilidades do cargo. Outras abordagens clínicas procuram saber se ele exibe sintomas de psicopatia ou sociopatia, que não são claramente distinguíveis. Há quem considere a segunda uma subcategoria da primeira, que tem estatuto mais antigo, mas ambas são “transtornos de personalidade anti-social” (APD, na sigla inglesa: Antisocial Personality Disorders).

O actual Presidente dos EUA tem sido qualificado como psicopata e sociopata, com sintomas de ambos os tipos de transtorno mental: narcisismo maligno, excessiva auto-estima, falta de empatia, tendência para a anomia e a mentira, carência de sentido de responsabilidade, hiperbolismo tonitruante, egocentrismo, impulsividade, fúria, manipulação. Esta constelação de transtornos da personalidade encontra-se em tiranos como Hitler ou Estaline e seus avatares.

A comparação do novo Presidente norte-americano com Hitler é inevitável e tem sido feita. O seu ex-chefe de gabinete (John Kelly) disse que ele manifestava admiração pelo Führer (chefe) nazi e que correspondia mesmo à definição de "fascista". De facto, ele tem elogiado alguns ditadores actuais. Os ditadores admiram-se reciprocamente, pelo que são e pelo que são capazes de fazer, com mais ou menos monstruosidade cuja etiologia poderá ter algo de inato, mas tem seguramente uma componente biográfica.

No caso de Hitler, o subconsciente da sua pouco satisfatória escolaridade, da rejeição da sua candidatura à Academia das Artes e à Escola de Arquitectura de Viena, dos seus tempos de sem-abrigo na capital do Império Austro-Húngaro, do inicial menosprezo da sua figura apalhaçada, da sua misteriosa sexualidade – tudo isso não será alheio ao seu pensamento e trajecto políticos. Esta foi, aliás, a conclusão mais global de um relatório confidencial da CIA intitulado «Análise da Personalidade de Adolf Hitler», solicitado a um psicólogo clínico da Universidade de Harvard, datado de Outubro de 1943.

No que respeita ao Presidente dos EUA, no subconsciente da sua atrabiliária personalidade pesará também o facto de ser o primeiro Presidente condenado criminalmente, um sentimento infeliz daquilo que é alguma consciência da imagem pública e mundial que tem, bem como outros obscuros factores.

Hitler soube explorar, com o reconhecido génio da sua retórica, o desespero e irracionalidade do instinto de sobrevivência da população alemã durante a profunda crise económica dos anos 1920, e o caminho para chegar "democraticamente" à chancelaria de Berlim foi aberto pela mão visível do terror das tropas SS (sigla de Schutzstaffel: Esquadrão de Protecção, criado pelo Partido Nazi em 1925).

A estratégia do regresso à Casa Branca do actual Presidente, apesar da sua indecência pessoal e política e da calamidade do exercício do seu primeiro mandato, foi a exacerbação, por deturpação de factos e manipulação de medos, de reais problemas sociais e a exploração de crenças religiosas e preconceitos culturais. Com a decisiva ajuda de uma mão invisível: a máquina de intoxicação mediática de um personagem tão genial quanto sinistro, que foi mais poderosa que a racionalidade da decência, invertendo uma tendência favorável à candidata opositora.

O historiador Simon Montefiore escreveu na sua biografia de Estaline que aqueles que o rodeavam «estudavam-no como zoólogos para ler os seus humores, ganhar o seu favor e sobreviver», pois «era vital não lhe causar ansiedade». Era preciso respeitar «certas regras essenciais que se assemelham aos conselhos dados a um turista sobre como se comportar se tiver o azar de encontrar um animal selvagem nas suas férias de campismo». Thomas Mann, o mais famoso dos exilados do nazismo, pessoalmente odiado por Hitler e Goebbels, disse nas suas mensagens ao povo alemão, difundidas pela BBC entre 1940 e 1945, que em 1933 «aquilo que há de mais baixo no país chegou ao topo e começou o regime do nacional-socialismo», que «não é um Governo, mas um gangue assassino». Göring, Himmler, Goebbels… «Que colecção de animais!» (Was für eine Menagerie!)

A comparação com Hitler tem os seus limites. A Mein Kampf (A Minha Luta) do Presidente dos EUA são os seus interesses e outros que parasitam à sua volta, potencialmente mais perigosos. Mas a metáfora zoológica não é descabida. A Casa Branca pode tornar-se uma espécie de jardim zoológico sem jaulas, onde predadores com diferentes instintos provavelmente lutarão entre si. E o Presidente pode ser visto como uma espécie de "touro enraivecido" (título de um filme de Martin Scorsese).

Outra metáfora da anormalidade e imprevisibilidade desta Presidência pode ser a de um infantário (sem desconsideração pelas crianças, que são crianças). Com efeito, uma análise mais cínica pode chegar à conclusão de que a Presidência foi oferecida como brinquedo a um personagem que, além de ser politicamente menos que primário, é psicologicamente infantil (adulto acriançado), manipulável pelos interesses que o ajudaram a "comprar" as chaves da Casa Branca para, em contrapartida, terem acesso aos imensos poderes que nela podem ser exercidos. Um idiota útil, dirão outros.

O Presidente que os EUA vão ter durante os próximos quatro anos pode fazer algum mal ao mundo, directa ou indirectamente. Auschwitz tem heterónimos. Mas a democracia aritmética não é a última palavra num Estado de Direito que, depois da Segunda Guerra Mundial, tem "alma": a dignidade humana. A democracia norte-americana está "armada" com um sistema judicial que, na sua pluralidade, é uma trincheira de resistência aos delírios de “ordens executivas” que tentem reescrever o Bill of Rights (Declaração de Direitos) da Constituição Federal. E já começou a resistir.

E há as trincheiras de uma sociedade civil com valores morais e princípios civilizacionais pelos quais, noutros momentos históricos, marchou e cantou nas ruas e praças dos EUA – como outras multidões noutras partes do mundo – o Gospel (hino de crença) da consciência e resistência que Joan Baez interpretou na Casa Branca para Barack Obama: The world is one great battlefield, but I’ll overcome some day («O mundo é um grande campo de batalha», mas «Um dia, hei-de vencer»).