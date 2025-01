Com Trump no poder, é mais difícil dizer mal de Xi ou de Putin

Dificilmente alguém que passou a vida no jazz ou nos blues e a apreciar a democracia da América seria capaz de receber a notícia do triunfo da chinesa DeepSeek sobre as grandes tecnológicas americanas na inteligência artificial com um convicto “bem feito!”. Donald Trump está a ter o saudável condão de nos irritar e o perigoso efeito de nos afastar de uma ideia poderosa e mobilizadora: a da democracia radicada na prosperidade. No seu regresso, está a cumprir todas as ameaças e a cada passo que dá os Estados Unidos degradam a poderosa imagem que lhes garantiu um lugar único na cultura do Ocidente. Não admira que comecem a germinar a dúvida e o desencanto que põem em causa princípios e convicções. Xi Jinping é um autocrata e Trump não é? O regime de Pequim viola direitos humanos e o projecto de Trump não? Vladimir Putin manifesta uma visão imperialista sobre os países vizinhos e o Presidente norte-americano não faz o mesmo?

