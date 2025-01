Modos de vida: haverá por aí uma política progressista, pluralista e emancipatória?

A Constituição da República Portuguesa baseia-se na dignidade da pessoa humana, que é critério último de legitimidade da acção do Estado e que conduz a que esteja igualmente protegida a possibilidade de cada pessoa poder desenvolver livremente a sua personalidade, fazendo as suas próprias escolhas em relação à condução da sua própria vida.

É por isso que aceitamos que uma mulher se prostitua sem a perseguir penalmente. É por isso que admitimos que uma mulher possa professar como freira de clausura por toda a sua vida, cortando para sempre qualquer contacto com o mundo lá fora. É por isso que não obrigamos uma mulher vítima de violência doméstica a separar-se do companheiro agressor. Porque lhes concedemos a possibilidade de decidir sobre si, para lá de considerações morais ou paternalistas que, em nome de eventuais necessidades de protecção contra si próprias, sacrifiquem excessivamente aquela possibilidade.

Por um qualquer efeito, quando se ouve falar, por estes dias, em igualdade de direitos e em mulheres imigrantes, a coisa já é diferente. Para elas fica reservado todo o moralismo e paternalismo do discurso político, e mesmo a dignidade já não é critério legitimador de coisa nenhuma. Mesmo à esquerda.

Em Portugal, firmado pelo menos desde os anos noventa do século passado, vigora um modelo intercultural em matéria de acomodação de migrantes, que preconiza um (re)conhecimento e aceitação recíprocos entre quem chega e quem está. Ao contrário das políticas assimilacionistas, sustenta-se que o pluralismo é uma mais-valia e respeita-se o contexto de cada pessoa e o "modo de vida" que esta escolhe para si. Sem essencialismos. O diálogo intercultural e inter-religioso foi desde aí assumido por sucessivos governos e entidades competentes; ninguém pode ter dúvidas de que se encontra cristalizado no nosso imaginário comum, tendo-nos permitido ombrear com os melhores em matéria de índices de integração. Isto foi conseguido em grande medida através de políticas de equiparação de direitos entre portugueses e estrangeiros (de novo a Constituição a mostrar o caminho), que permitiam às pessoas sentirem-se parte da comunidade política.

O Governo apresentou há alguns meses a sua política migratória, tentando passar a ideia de que as suas posições são posições de bom senso, racionais, neutras, sem carga ideológica. Não é verdade. Os planos individuais de formação para cidadania, cultura e valores constitucionais portugueses previstos no Plano de Acção para as Migrações apontam para uma alteração de política migratória, que parece pretender consagrar aquilo a que a teoria política chama medidas de integração cívica. Estas tomam a integração como uma condição para acesso a direitos, não o acesso a direitos como uma condição de integração, o que constituiria um paradigma novo entre nós.

Por seu lado, após longa reflexão, o PS veio aproximar-se do Governo, aludindo à necessidade de proteger a igualdade entre homens e mulheres como parte integrante de um modo de vida – o "nosso". A direita exultou… O sentido essencialista subjacente à ideia de "nosso modo de vida", que ignora a plasticidade, dinamismo e função dialógica dos referentes culturais, remete para um nativismo que – quero acreditar – não se pretendia emular. E a opção pela afirmação da célebre dicotomia your culture or your rights traz à tona a irrelevância dos resultados "humanistas" que se diz (Governo e oposição) querer prosseguir.

Esta entrada em cena dos direitos das mulheres para caucionar políticas restritivas da imigração está longe de ser recente ou original. Em 2008, Heiner Bielefeldt (figura de proa em matéria de direitos humanos e liberdade religiosa) chamava a atenção para a experiência perturbadora, ao nível das políticas de direitos humanos, de a direita intelectual se ter apropriado da respectiva retórica para invocar conquistas liberais relacionadas com a igualdade de género com o propósito iliberal de excluir membros de minorias do papel de membro pleno da sociedade. Já muito mais recentemente, em 2019, ano em que a Comissão von der Leyen avançava com a proposta nativista de criar uma pasta para proteger o modo de vida europeu, sob justa repulsa de todo o centro e esquerda política, o Parlamento Europeu apontava em sentido contrário. Numa Resolução sobre o retrocesso dos direitos das mulheres, alertava para a utilização abusiva do feminismo e da luta pelos direitos das mulheres para o incitamento ao racismo, condenando-a.

Como sempre, chegamos tarde às discussões. As políticas migratórias podem e devem ser discutidas – também (e principalmente) à esquerda. Deve exigir-se o reforço de meios e a capacitação de serviços que há já tardam pelo menos desde 2016, muito antes de qualquer desmantelamento do SEF. A duração e incerteza das regularizações, da concessão de protecção internacional, do reagrupamento familiar, são inibidoras de coesão social, inibidoras de acesso a direitos e inibidoras de inclusão. A reconfiguração de serviços que reuniu na AIMA procedimentos administrativos e acompanhamento da integração leva a que as entropias causadas por esta reunião tenham de ser, como também não foram, devidamente visadas. Sem esquecer a aprendizagem da língua, o reconhecimento de competências, a mediação cultural… Reforço e capacitação também dos serviços dirigidos a toda a população: da justiça à saúde e à educação, das repartições públicas aos serviços municipais e à fiscalização do trabalho. Não retirando direitos, mas garantindo-os.

Fruto de muitos anos a acompanhar, não só os debates académicos e políticos em torno das migrações na Europa e no mundo, mas o próprio processo de integração de centenas de pessoas imigrantes e refugiadas em Portugal, encontro entre elas quem esteja profundamente magoado com as feições que o debate vem ganhando. E quem desde há uns dias se sinta mesmo órfão de representação política. A estes afirmo pública solidariedade, bem como o desconforto pela ausência de sobressalto cívico.

Está por fazer um discurso progressista, pluralista e emancipatório em matéria de migrações. Que compreenda que respeitar a igualdade é também respeitar a autonomia e dignidade das mulheres que pertencem a minorias. Que perceba que o «nosso modo de vida», se algum, é sermos abertos à diversidade e vermos em cada indivíduo um indivíduo inteiro, complexo e único. Que assuma que são fulcrais mecanismos de participação social e comunitária de todos quantos aqui vivem. Esse discurso não deve entregar os pontos, independentemente de sondagens, focus groups, calendários eleitorais ou lutas inter e intrapartidárias, porque a visão populista já está adjudicada e fala alto, a refutação é que é inaudível.

Tomo de empréstimo as palavras do vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves, quando a extrema-direita, na sua ânsia de inventar formas de estigmatização de minorias no debate político, se lembrou de propor a proibição do abate religioso: "importa denunciar quem apenas manipula a questão com oportunismo, convocando um debate que vai afectar apenas comunidades minoritárias e acicatar sentimentos de antis-emitismo e islamofobia que não devem ter lugar no espaço público". Os tempos que vivemos apresentam-nos uma encruzilhada; devemos olhar para a Europa e para o mundo e saber que o caminho que escolhermos poderá ser mais do que uma nota de rodapé da História.