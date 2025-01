Impôs-nos o Acordo Ortográfico e agora escreve sem ele?

Na antevéspera do Natal, a poucos dias de terminar 2024, o antigo primeiro-ministro que impingiu o Acordo Ortográfico a Portugal (já lá vão uns bons anos) assinou um artigo aparentemente sem o respeitar. Pode ter sido mero acaso, desatenção ou descuido, à semelhança dos muitos actos que lhe mancharam a acção política, mas a verdade é que, a rematar o artigo “Defesa mínima consentida”, assinado por José Sócrates e publicado no Diário de Notícias no dia 23 de Dezembro, estava esta frase: “Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico.” Não é bem assim, já lá iremos, mas tal descoberta valeu mais um excelente artigo de opinião ao professor João Esperança Barroca, que mantém no jornal Cidade de Tomar uma crónica dedicada aos desatinos do malfadado Acordo Ortográfico de 1990 (AO90), retirado da tumba onde jazia durante o “reinado” de José Sócrates.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt