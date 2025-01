As nossas democracias são países para velhos?

Quando sai do Acordo de Paris e desfaz as políticas ecológicas de Biden, Trump está a declarar guerra à humanidade. Guerra é o termo certo. A emissão dos quatro biliões de toneladas de CO2 vai provocar cheias que destruirão milhões de habitações, ondas de calor e secas que arrasarão milhões de colheitas, megafogos que devastarão florestas e cidades, milhões de refugiados climáticos a fugir da fome. Leia-se os relatórios do International Panel on Climate Change e do Intergovernmental Science-Policy on Biodiversity and Ecosystems, relatórios com muitas recomendações de políticas públicas.

Garantir ou não um futuro aos jovens

Esta declaração de guerra atinge obviamente sobretudo os jovens. Estou-me nas tintas para os jovens e o seu futuro, diz ele. Vamos privilegiar a criação de riqueza hoje, mesmo sabendo, especialmente sabendo, que os mais ricos se apropriam de uma fatia cada vez maior da riqueza criada e contribuem muito mais para a degradação ambiental, como mostra o Climate Inequality Report.

Tão importante como atrair os bilionários é obter votos. Ora, a força dos regimes democráticos é também a sua fraqueza: são refém dos eleitores. E a esmagadora maioria dos eleitores tem uma certa idade e prefere ter mais dinheiro ao fim do mês do que evitar o fim do mundo. Quem mais vai sofrer com a destruição dos ecossistemas são os jovens, que já são hoje mais pobres do que os velhos.

Na verdade, Trump não está sozinho na sua desconsideração dos jovens. Em 2024, a União Europeia criou um Comissariado para a “Equidade entre Gerações, Juventude, Cultura e Desporto”. Na sua audição, o comissário Glenn Micallef falou de Inteligência Artificial, sonho europeu, saúde mental, desrespeito dos interesses dos jovens... e nunca mencionou as questões ecológicas.

A Comissão Europeia decidiu, perante os resultados eleitorais, suspender o Pacto Ecológico Europeu, numa guerra encoberta mas não menos violenta.

Enquanto votaram em massa nos partidos verdes nas europeias de 2019, os jovens deram sinais de uma insurreição populista nas eleições de 2024. Na Alemanha, só 21% dos jovens (14% em França) apoiam a democracia, contra 67% nos mais de 70 anos. Em Portugal, 25% dos jovens votaram no Chega.

O que devemos fazer?

O gesto monstruoso de Musk apontado aos céus expõe duas barbáries. Por um lado, o delírio de escapismo espacial, o abdicar da Terra e da condição humana terrestre. Por outro lado, a vontade de poder absoluto e autocrático que rejeita até o estado, estado que é, segundo Hegel, “a ideia ética em ato”.

Este gesto mostra-nos aquilo para que devemos lutar. Temos de promover os valores da natureza, da solidariedade e da sobriedade, e lutar contra os valores que comprometem um futuro viável – o culto do poder, da riqueza e do individualismo; a naturalização do ódio e do autoritarismo, o descarte da ética.

Uma tal mudança de valores exige antes de mais uma reestruturação profunda de todo o sistema educativo, como fez a Finlândia. Exige uma vontade política heróica, para enfrentar oligarquias poderosíssimas e convencer eleitores desorientados.

Soluções institucionais mais imediatas podem igualmente ser consideradas. Por exemplo, a criação de um “Ministério para as Gerações Futuras”. Ou pedir a cada deputado que formule compromissos para com as gerações vindouras e responsabilizá-lo pelo seu cumprimento. Mas o problema de fundo não desaparece: em contexto de crescimento económico anémico e mesmo conseguindo taxar os ricos, as medidas ecológicas prejudicarão sempre alguém, a não ser que se aumente a dívida pública, que as gerações futuras terão de pagar...

Só se sairá destes círculos viciosos se houver alguma mobilização coletiva. Criar um projeto político que dissocie consumo material e bem-estar, que mostre aos cidadãos que não é o consumo e a riqueza que trazem felicidade, é por isso o maior desafio. Não podemos é fazer como se vivêssemos num eterno presente; o futuro é parecido com o presente só para os mais velhos. Para os outros, o futuro terá piores condições de vida.

Para oferecer aos jovens um futuro com esperança, temos de fazer o que sempre se fez nas guerras: organizar a resistência.

