Em defesa dos mediadores culturais

Não raras vezes, parece que se roça a bipolaridade no debate público, numa atitude inversamente proporcional à que temos face à necessidade de utilização de dados concretos e à importância que damos a evidências factuais. Vem este comentário a propósito da constituição de mediadores culturais nas escolas, anunciada pelo Governo, e que tem levantado alguma discussão.

Estes mediadores culturais trabalham com os professores, em sala de aula, são recrutados pelas escolas. A sua função é de cariz técnico e tem como objetivo ajudar na integração dos alunos estrangeiros, para além da barreira linguística e com uma componente de valores constitucionais e de familiarização com cultura portuguesa. Projetos em autarquias e com ONG com a mesma figura têm tido muito sucesso, para além de programas de integração com atividades à volta de história, gastronomia ou artes. E sobre a adequação, importa lembrar que temos nas escolas em geral a preocupação em geral de aprendizagem de valores, funcionamento das instituições, e temas como direitos e oportunidades das mulheres, ou, de modo mais lato, sobre a liberdade e democracia.

De acordo com o relatório Estado da Educação 2023, do Conselho Nacional de Educação, existiam 142.760 alunos estrangeiros nas escolas portuguesas, no ano letivo 2022-2023, ou seja, 11,3% do total de estudantes, com maior peso no Algarve (19,5%), Grande Lisboa (16,6%) e península de Setúbal (15%). A maior parte destes alunos frequenta o ensino básico (cerca de 76%), e é um tema que precisa de ser agarrado, e já. Não vale a pena desviarmos o olhar desta questão, e não podemos colocá-la no mesmo patamar das políticas de imigração de futuro, porque isto é o presente e chegou-nos em força.

No mesmo relatório, pode verificar-se que 13.923 crianças e jovens frequentaram aulas de Português Língua Não Materna (PLNM) nas escolas públicas, o que significa que é mais um dos instrumentos de apoio ao sucesso escolar que falha na abrangência. Vimos acima que o total de alunos estrangeiros era mais de 140 mil, sendo que mais de 40% são de nacionalidade brasileira, pelo que não estão em situação de não compreensão do português, mas é intuitivo que há um problema de falta de apoio, sobretudo sabendo-se que, cada vez mais, há estabelecimentos de ensino com alunos de dezenas de nacionalidades diferentes. Claro que, infelizmente, este é mais um tema em que se reporta falta de microdados, necessários para se fazer o retrato e a avaliação completa, mas sabe-se o suficiente para se afirmar que “acompanhamento” não é a regra.

Portugal é pródigo em ignorar problemas de tipo “bomba-relógio”, como as listas de espera no SNS, as dificuldades na Segurança Social, ou sufoco fiscal. Somos um país com muita teoria sobre políticas públicas, mas onde a realidade nos atinge a todos com força, desde termos números de emigração que se comparam com países em guerra, até uma administração pública que maltratou imigrantes, ao permitir que existissem dezenas de milhares indocumentados numa situação absolutamente fragilizada.

Não podemos dizer que queremos inclusão de manhã e à tarde dizer que, afinal, somos contra este tipo de medidas. Não podemos dizer que o reagrupamento familiar é um valor fundamental, e não ter escolas prontas para esse fim. Não é coerente bramar-se contra os problemas de integração, contra guetos e debitar problemas de primeira e segunda geração, e nada fazer para verdadeira e atempadamente se tratar do tema. É urgente cuidarmos do presente e do futuro, porque as crianças serão adultos e porque é muitas vezes através dos filhos que se aprende mais rapidamente a língua e se faz a integração. A importância da influência dos filhos no comportamento dos pais está amplamente estudada em diversas áreas. Não sei se é pela cor do Governo ou porque muitos teimam em ser apenas do contra, em vez de serem resolutivos, sei é que, se não agirmos agora, condenamos o futuro à repetição dos mesmos erros, com a agravante de que se tornarão mais pesados.

