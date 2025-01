Ana Catarina Mendes e os imigrantes

“Eu não vou obrigar as pessoas a ter um comportamento diferente pela sua nacionalidade.” Como? Esta frase, proferida por Ana Catarina Mendes (A.C.M.), é um enorme disparate. Não se trata de nacionalidade, mas sim de identidade, cultura e direitos humanos. “A identidade cultural é um conjunto híbrido e maleável de elementos que formam a cultura identitária de um povo, ou seja, que fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento cultural que se distingue dos outros.”

A.C.M. deveria saber que esta temática tem sido objeto de discussão em termos de direitos humanos, a tal ponto que se questiona a universalidade dos direitos humanos como nós, as democracias liberais que estiveram na origem da Carta, os entendemos. Há quem considere que o conceito de direitos humanos encerra em si relatividade e não universalidade. Na verdade, frequentemente a cultura de um povo bate de frente com o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós defendemos. Não podemos esquecer que existe uma Carta Árabe dos Direitos Humanos, em vigor desde 2008, que se afirma como o primeiro tratado internacional multilateral de matriz islâmica sobre a temática. Esta temática é muito séria e não pode ser tratada com ligeireza.

Claro que a nossa cultura tem de ser preservada. Temos de assumir que há culturas diferentes. A questão é esta. Recebemos no nosso país pessoas que orientam a sua vida pelo Alcorão e pela Sunnah. Diversos povos, etnias, praticam a mutilação genital feminina, os infanticídios rituais, a poligamia. Em muitos povos o estatuto da mulher difere profundamente do nosso. Que fazer? As políticas de integração têm de ser repensadas, pois os resultados por essa Europa fora não são nada brilhantes. Ser firme não é ser violento. Precisamos de muita compreensão e firmeza, para conseguirmos que as alterações se produzam por dentro. Cara A.C.M., olhe que há mesmo comportamentos que não podemos tolerar.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Assédio à Segurança Social

Ciclicamente, o apetite privado pelas pensões de reforma produz um alarme público sobre a suposta insustentabilidade da Segurança Social. Claro que tais agoiros apontam logo para os fundos privados de pensões.

Mas a realidade é que se, em 2022, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) já acumulava uns confortáveis 22 mil milhões para garantir as reformas, em 2025 espera-se atingir os 41 mil milhões.

Para falar outra vez de insustentabilidade, era agora necessário um truque contabilístico; o Tribunal de Contas, misturando alhos com bugalhos, decide misturar as contas do sistema de previdência com as contas da Caixa Geral de Aposentações, um fundo fechado, que dizia respeito unicamente à função pública, encerrado em 2005, e que por ter deixado de receber os contributos dos trabalhadores da função pública no ativo passou a ser deficitário, como era esperado. Com esta mistificação, o que estava de boa saúde, a Segurança Social, passa de repente a parecer correr o risco de ser deficitário!

Nem o exemplo desastroso do que aconteceu em 2008 aos fundos privados nos EUA cala o canto de sereia dos promotores da privatização das reformas.

Agora, o Governo, preocupado com o não-problema da estabilidade do FEFSS, resolve voltar a estudar a estabilidade do sistema, e nomeia uma comissão presidida por um consultor dos fundos privados, ou seja, mete a raposa dentro do galinheiro. E se o Tribunal de Contas até abriu caminho para se concluir que o que estava de boa saúde, afinal, podia considerar-se doente, o que não conseguirá um especialista na matéria?

José Cavalheiro, Matosinhos

O paradoxo da história

Vem noticiado que a Dinamarca vai já investir dois mil milhões de euros em defesa nacional. E pasma-se! Um tal investimento é feito logo após a manifestação do Presidente Trump para fazer americano o território autónomo da Gronelândia, ainda sob a tutela da Dinamarca – essa que faz parte de países pertencentes à NATO, tal como os EUA. Ainda esta semana esteve em Lisboa Mark Rutte, secretário-geral da NATO – esse que aconselhou os portugueses que cedo ou tarde teríamos de aprender russo e que era já altura de termos uma "mentalidade de guerra" face às ameaças provenientes da Rússia. Afinal, quem é o mau da fita?

António Bernardo Colaço, Lisboa