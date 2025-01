"Há uma urgência" para a estreia de Rabo de Peixe

Olá.

A série portuguesa Rabo de Peixe regressa este ano à Netflix e o seu protagonista José Condessa vê "uma urgência" da plataforma para acelerar a estreia, disse o actor quarta-feira em Madrid durante uma apresentação das apostas para 2025 do serviço. Único talento português convidado para o evento, nota que embora segunda temporada já esteja prometida para 2025, "a Netflix ficou tão contente com as imagens que tem apressado a estreia", disse Condessa depois de subir a um palco onde estiveram, entre outros, o tenista Carlos Alcaraz para falar da grelha dos novos títulos do serviço de streaming.

Fontes da Netflix presentes na apresentação corroboraram silenciosamente a possibilidade de a série portuguesa mais bem-sucedida na maior plataforma de streaming do mundo voltar em breve. A informação dada sobre todoo evento, com directos a partir de Los Angeles para ouvir a presidente da Netflix para os conteúdos Bela Bajaria, aguerrida (voltaremos ao tema num Próximo Episódio), estava sob estrito embargo até às 14h portuguesas, motivo pelo qual este Episódio lhe chega um dia mais cedo.

Sobre esta segunda temporada de Rabo de Peixe, cujo processo de pós-produção aconteceu mais depressa do que o esperado pelos responsáveis portugueses, "toda a gente diz que a série cresceu emocionalmente", comenta José Condessa aos jornalistas portugueses em Madrid, rodeado por uma tômbola que oferece brindes de Squid Game ou uma pizzaria como a de Stranger Things.

O evento de apresentação da Netflix teve apenas uma data concreta para os seus títulos mais aguardados: a terceira temporada de Squid Game estreia-se a 27 de Junho. Depois, é tudo meramente sazonal: a segunda temporada de Wednesday, cuja rodagem terminou há pouco tempo, só virá no final do ano; Frankenstein, o filme de Guillermo del Toro com Oscar Isaac, estreia-se "no Outono". Novidade totalmente fresca: o surpreendente talk-show de uma semana John Mulaney: Everybody’s in LA vai voltar, a partir de 12 de Março e com 12 edições em directo semanais, sob o título John Mulaney: Everybody is Live. Os seus talismãs também regressam, desde Richard Kind ou os telefonemas recebidos em directo, uma prova, brincou o humorista numa transmissão simultânea para Madrid a partir de Los Angeles, de que "a Netflix está sintonizada com o século XXI".

Mas voltemos aos Açores. Rabo de Peixe corporiza uma situação inédita para a ficção portuguesa: a renovação de um título nacional no mercado audiovisual global. A segunda temporada da série passada na ilha de São Miguel, nos Açores, já está filmada, e a terceira também - uma revelação feita em Outubro último e uma surpresa para o sector. A equipa sentiu, diz José Condessa, vários tipos de ansiedade ao fazer a segunda série original portuguesa para a Netflix. "Se houve algum momento em que trememos, se ia ou não continuar a ‘Netflix Portugal’, agora temos a certeza que ainda está para começar", explica sobre o efeito de continuidade da aposta na produção em Portugal por parte do gigante do streaming. "Rabo de Peixe definia se ia ou não continuar [a aposta em criação de originais] Portugal, havia uma ‘pressão’", reitera. "Conseguimos romper uma parede, porque parecia que por melhores coisas que fizéssemos, nunca ia ser mundial. E de repente, ganhas mundo."

Desde a estreia, em Maio de 2023, esteve no top 10 das séries em língua não-inglesa do serviço, fazendo história ao tornar-se a série portuguesa mais vista de sempre na plataforma.

"Está provado, não é arrogância dizer que é uma série mundialmente conhecida e que tem números como 80 e tal milhões de horas assistidas. Fiz as contas e são cento e tal anos de vida", diz, incrédulo.

Criada por Augusto Fraga, que co-realizou a primeira temporada com Patrícia Sequeira, e com produção da Ukbar Filmes para a Netflix, a série baseia-se num acontecimento real - o naufrágio, em 2001, de um veleiro carregado com meia tonelada de cocaína que deu à costa em São Miguel, nas imediações da localidade piscatória de Rabo de Peixe.

A ficção toma conta da história a partir daí, e inicialmente parte da comunidade que dá nome à série (internacionalmente intitula-se Turn of the Tide) estava contra ou renitente quanto à produção por temer o reforço de um estigma associado às drogas e à pobreza colado à população. Na altura, a equipa reiterou que a sua recepção foi favorável na ilha e agora voltaram ao local, dividindo filmagens entre Açores e Lisboa.

Souberam pouco depois da estreia e com os seus bons resultados, no espaço de um mês, que a Netflix queria mais. Pelos compromissos de todos, houve mais de um semestre para escrever a história e os valores de produção, sente o actor, aumentaram. Também o tempo para ser uma série mais emotiva cresceu – ficaram muitas cenas no chão da sala de montagem da primeira temporada e agora há espaço para chorar, para o silêncio.

A série é escrita por Augusto Fraga, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos e na segunda temporada tem realização de Augusto Fraga e João Maia; na terceira, Fraga volta a fazer equipa com Patrícia Sequeira.

Filmar as duas temporadas em simultâneo "foi desafiante", acrescenta o actor, começando rodagem em Lisboa para interiores (como hospitais, que tinham de ter o aspecto de há 20 anos) e fazendo depois o resto em São Miguel, voltando a Lisboa para mais cenas de interior. "Acho que está mesmo muito melhor do que a primeira, em que ‘sofremos’ porque nem tudo o que estava escrito e filmado foi para o ar", remata, mas ganhou por ficar mais "ágil". Agora, o "ritmo" continua, assevera, e é quase tão intenso quanto a pressão (bem recebida) para rapar o cabelo para mudar o aspecto do seu Eduardo na série.

O elenco principal mantém-se: José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey e André Leitão, e ainda Afonso Pimentel, Maria João Bastos e Pepê Rapazote. Há novos actores, em papéis secundários, como José Raposo, Ricardo Pereira e os brasileiros Caio Blat e Paolla Oliveira. A presença destes últimos pode ajudar a explicar que a série "começou a crescer muito no Brasil há pouco tempo", comenta José Condessa.

PS: Uma pausa de duas semanas faz com que o Próximo Episódio só seja emitido a 21 de Fevereiro. Boas séries!

Apple TV+

Sexta-feira, 31 de Janeiro

Vietname: A Guerra Que Mudou os Estados Unidos – Nova série documental narrada por Ethan Hawke e que assinala os 50 anos da queda de Saigão e o final da Guerra do Vietname. É prometido "um olhar profundamente humano" sobre quem participou no conflito, além de imagens de arquivo inéditas e reencontros entre veteranos. Seis episódios em que também muda o retrato dos EUA e que inclui testemunhos de civis vietnamitas afectados pelo conflito. Realizada por Rob Coldstream

Quarta-feira, 5 de Fevereiro

A Morte – Comédia romântica espanhola criada por Dani de la Orden e protagonizada por Verónica Echegui e Joan Amargós, que são respectivamente uma grávida e um homem a quem é diagnosticado cancro no coração que eram amigos de infância e se reencontram neste momento de viragem. Chegam os dois primeiros episódios e depois é debitado um capítulo a cada quarta-feira.

Max

Sexta-feira, 31 de Janeiro

The Eastern Gate – Nova série em que uma espia polaca sofre um aborto em pleno exercício do seu trabalho e decide sair dos serviços secretos e ter uma vida "normal". Mas o seu amante é descoberto pelos serviços secretos russos e ela é puxada de novo para o caos.

Grand Tour – Filme de Miguel Gomes protagonizado por Gonçalo Waddington e passado Rangum, na Birmânia, durante o domínio colonial britânico em 1918. Edward (Gonçalo Waddington) é um funcionário público que abandona a noiva Molly (Crista Alfaiate) no dia do casamento e parte numa viagem sozinho pelo continente asiático. Molly vai atrás dele.

Netflix

Sexta-feira, 31 de Janeiro

The Snow Girl – Segunda temporada da série que começou com um desafio através de uma pergunta que chega num envelope com uma polaróide de uma jovem amordaçada: "Queres jogar?". O Jogo da Alma é o que está em cima da mesa e a receptora da carta, a jornalista Miren, entra na liça e agora chega a um colégio de elite onde parecem levar as pistas sobre o homicídio de não uma, mas duas raparigas.

O Mundo de Lucca ­– Barbara quer ajudar o filho, que tem paralisia cerebral, e viaja até à Índia com a família para tentar novos tratamentos. Filme mexicano.

Quarta-feira, 5 de Fevereiro

Mais ou Menos Grávida – Amy Schumer está com inveja da gravidez da melhor amiga e começa a usar uma barriga falsa. E claro que nessa altura conhece o homem dos seus sonhos. Com Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr. ou Brianne Howey.

Invejosa – Mais uma mulher invejosa, que original. Segunda temporada da série argentina e mais uma vez com amor à mistura. Desta feita, Vicky pode escolher casar-se com Dani ou tentar uma relação com Matías.

Caça aos Famosos com Bear Grylls – Um perito em sobrevivência famoso encontra outros famosos, ou tenta encontra-los nesta reality competition apresentada por Holly Willoughby. O cenário é a selva da Costa Rica e 12 concorrentes fogem de Grylls.

Quinta-feira, 6 de Fevereiro

Sweet Magnolias - Três melhores amigas (Maddie, Helen e Dana Sue) da pequena localidade de Serenity, na Carolina do Sul, navegam as suas vidas e o facto de todos saberem das vidas uns dos outros. Dez episódios.

Os Homicídios de Åre - A agente da polícia Hanna Ahlander foi suspensa e abandonada pelo seu parceiro. Deixa Estocolmo e vai para a casa de férias da irmã em Åre. Onde, claro, ou não fosse a Escandinávia e uma série metendo uma agente, uma jovem desaparece e Hanna vai investigar o caso. Mas há lá polícias também, como Daniel Lindskog, que aceita a ajuda com relutância.

Vinagre de Sidra – "Passada no início do Instagram", começa a sinopse da Netflix, como se fosse o Cretáceo ou a Idade Média. Mas pronto, a era Instagram permitiu a duas jovens dizer aos seus seguidores que estavam a curar as suas doenças com práticas naturais, de bem-estar e mezinhas modernas. "Esta é uma história (quase) verídica baseada numa mentira. Trata-se da ascensão e queda de um império, da cultura que o ergueu e das pessoas que o fizeram desmoronar."

Cassandra – Thriller bem a tempo de assustar mais ainda a humanidade com os perigos da inteligência artificial: uma família muda-se para uma "casa inteligente" e acaba por ficar sob o controlo da sua assistente virtual. Siri, phone home.

Filmin

Sábado, 1 de Fevereiro

Árctico – Filme de Joe com Mads Mikkelsen a lutar pela sobrevivência em plena natureza selvagem, fria e enganadora. Primeiro parecia que ia ser salvo, mas essa possibilidade esfuma-se.

Os Miseráveis - Ladj Ly volta aos subúrbios de Paris que O Ódio de Matthieu Kassovitz retractou 24 anos antes. Esta primeira obra espantou o Festival de Cannes com o seu pingue pongue entre polícias, gangues e vigilância.

Perdido no streaming

O que ver quando ninguém está a ver? O comediante Jim Jefferies diz, num dos seus espectáculos de stand up na Netflix, que vê The Batchelor e The Batchelorette e que não tem vergonha disso – porcaria, diz ele, é Below Deck ou Selling Sunset. Gosta de concursos, de jogos. Pois bem, quando ninguém está a ver pode acreditar que alguém está a ver o enésimo "documentário" de "true crime" em que há mistérios por resolver, normalmente femicídios, alguns com décadas de material. Nas últimas semanas, motivos levaram a folhear Waco: Apocalipse Norte-Americano. Tem a invulgaridade de, ao invés de retratar a seita de David Koresh pelo seu lado mais escabroso, fazer um minucioso exame à operação policial que levou à destruição do complexo e contar apenas com testemunhos de ex-davidianos que continuam a ser crentes. Intrigante.

Ler para ver

PÚBLICO: A série para Gago Coutinho e Sacadura Cabral deixarem de ser só nomes de ruas

Observador: Na era do streaming, as telenovelas vão continuar no meio de nós: "As pessoas ainda procuram o amor épico"

The New Yorker: Are We Living in a Dystopia?

USC Annenberg Media: Will Gen Z watch the 2025 Grammy Awards?

The Guardian: ‘In a sense, he’s like a curse’: what can a new OJ Simpson docuseries teach us?

The Wrap: ‘Paradise’ Cast and Character Guide: Who Is Who in the Hulu Thriller Series?

Até ao Próximo Episódio.