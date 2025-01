O que falta às escolas para serem mais inclusivas

Caro leitor, cara leitora,

Esta semana fomos confrontados com imagens hediondas que mostram um aluno a ser agredido por outro no recreio de uma escola da Moita, perante colegas que assistiram, gravaram e nada fizeram para o impedir. O estudante alvo das agressões terá um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo e, segundo admitiu a direcção da escola, não houve intervenção imediata de nenhum funcionário porque estão em número insuficiente.

Há vários problemas e questões que aqui se levantam, desde a aparente indiferença dos colegas, à inexistente vigilância por falta de assistentes operacionais, mas do que vos quero falar hoje é dos alunos que necessitam de apoio adicional à sua aprendizagem — e não o têm como deviam.

Na semana passada, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) revelou os resultados de um inquérito que fez em 132 agrupamentos sobre a implementação da legislação sobre educação inclusiva: faltam docentes de educação especial, técnicos especializados, assistentes operacionais, tarefeiros, espaços físicos “dignos”, materiais.

Só nessas escolas seriam necessários mais 171 docentes da área da educação inclusiva e mais 458 assistentes operacionais. Mas há mais números que demonstram como estes apoios não estão a chegar a quem deles necessita: entre os mais de 156 mil alunos desses agrupamentos, 8,2% beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. A estes juntam-se ainda mais 6888 que apenas têm “apoio indirecto do docente de educação especial”. Ou seja, necessitariam de um professor que trabalhasse mais de perto com eles, mas não o têm.

No geral, 80% dos agrupamentos consideram que não têm os recursos necessários para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva. Há turmas maiores e com mais alunos com necessidades específicas do que o que a legislação prevê – 23% não cumprem a lei da educação inclusiva.

“Temos turmas com três, quatro, seis alunos com necessidades específicas. Há um desrespeito muito grande pelas características individuais de cada um”, alertou Ana Simões, coordenadora do departamento de educação especial e educação inclusiva da Fenprof. O rácio de alunos que os professores têm de acompanhar “é cada vez maior” com “problemáticas cada vez mais complexas”, disse ainda.

É também um problema reconhecido pelas escolas: “Se antes dizíamos que o 1.º ciclo era o parente pobre da educação, acho que actualmente é a área da educação inclusiva. Temos feito maravilhosas omeletes com pouco ovos, mas é necessário mais recursos humanos, como professores da área da educação especial, assistentes operacionais com formação, mais terapias”, disse-me, há umas semanas, o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, em reacção às conclusões de um relatório da Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), que constatou precisamente o mesmo que a Fenprof: há turmas com excesso de alunos e apoios que não chegam a todos os que deles necessitam.

Este tema tem também tido voz por parte do Movimento por uma Inclusão Efectiva (MIE), que junta pais de crianças e jovens com deficiência, neurodivergência e surdez. Em Novembro passado, entregou no Parlamento uma petição com mais de nove mil assinaturas, na qual pedem a revisão da lei de educação inclusiva.

Nela alertam que a lei não está a ser cumprida, que a sua aplicação difere consoante as regiões, sobretudo pela falta de recursos humanos e materiais, mas também pelo facto de muitos dos profissionais que acompanham estas crianças não terem formação especializada.

Como lembrou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, na apresentação destes números, a educação inclusiva não se esgota, contudo, nestes alunos. “Podemos falar na diversidade religiosa, na diversidade cultural, na diversidade de género. As pessoas são diferentes, mas a escola tem de ter capacidade de responder a todas elas”, considerou, lembrando ainda que há hoje muitos alunos estrangeiros nas salas de aula, que necessitam de uma plena integração.

O Governo já disse que quer rever o regime de educação inclusiva e que está a avaliar a implementação da lei. Se nada for feito, a acesso à educação em igualdade de oportunidades e o futuro destas crianças estará comprometido.

Até quinta-feira!