O clima mudou. As políticas precisam de mudar com ele

"Falar de ambiente é falar de uma das causas da humanidade." Foi com as palavras da deputada Inês de Sousa Real, do PAN, que se iniciou o debate desta tarde na Assembleia da República dedicado a propostas ligadas à Lei de Bases do Clima, que completa três anos a 1 de Fevereiro. Esta semana, aliás, o Parlamento terá dose reforçada de matérias climáticas, que serão alvo de debate também na sexta-feira. Mineração em mar profundo, estatuto do refugiado climático, ecocídio, três anos desde que Portugal reconheceu a crise climática na lei nacional: o Azul aqui estará para ajudar quem nos lê a compreender a importância de avançar nestas matérias.

Começámos pela moratória à mineração no mar profundo até 2050, que reúne propostas de cinco partidos para uma decisão em que Portugal pode ser pioneiro - e "há bastante consenso nos textos apresentados pelo PSD, PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN", escreve a Clara Barata no texto que publicamos esta quinta-feira. No Parlamento, no debate desta tarde, o consenso atravessou o espectro partidário - "a actividade de mineração do mar profundo não deve iniciar-se sem o aprofundamento do conhecimento científico em torno dos impactos no ambiente marinho", afirmou o deputado Pedro Frazão, do Chega -, encontrando uma barreira apenas na Iniciativa Liberal, que teme que a moratória signifique "travar a inovação". Porém, como sublinhou o social-democrata Hugo Patrício Oliveira, "esta é uma matéria que não pode ser decidida no escuro, e neste momento temos pouca luz".

Enquanto escrevo esta newsletter, o Nicolau Ferreira dá os retoques finais no texto sobre as propostas para estabelecer um estatuto de refugiado climático, uma figura prevista na Lei de Bases do Clima, sobre a qual também poderá ler na edição impressa. No Azul, poderá ler também sobre o crime de ecocídio, que será igualmente debatido na Assembleia da República ao final da manhã de sexta-feira.

Depois da votação, à hora do almoço, saberemos também o que será feito das propostas para a lei de enquadramento orçamental passe a reflectir o que consta na Lei de Bases do Clima - "uma das mais ambiciosas leis do clima do mundo", relembrou o socialista Miguel Matos -, trazendo mais rigor na ponderação do impacto climático das propostas.

Em Fevereiro de 2022, com a entrada em vigor da Lei de Bases do Clima, Portugal tornou-se num dos primeiros países a consagrar metas de redução de emissões na lei e vincular o Governo a medidas de acção climática. Afinal, como rematou Inês de Sousa Real no debate desta tarde, "se o clima mudou, as políticas também têm que mudar de uma vez por todas".

Mas terá sido mesmo assim? Três anos depois, onde pára a emergência climática?