UNRWA recusa sair de Jerusalém Oriental na sequência de lei israelita

Entrou em vigor esta quinta-feira a lei israelita que proíbe a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), que implica a proibição de contacto entre funcionários da agência e autoridades israelitas, uma agência considerada essencial em especial na Faixa de Gaza por todas as outras organizações no terreno, mas também na Cisjordânia ocupada, sobretudo em Jerusalém Leste.

Estava longe de ser claro como vai ser concretizada a lei, diz o diário Haaretz. Nos próximos dias, 25 pessoas que trabalham para a UNRWA com vistos internacionais que vão expirar irão ter de deixar o país, e Israel não permitirá entradas na Faixa de Gaza, embora as pessoas que lá trabalham actualmente não tenham intenção de sair, ainda segundo o diário hebraico.

A agência também anunciou que não cumprirá a ordem de retirar as pessoas que trabalham na sua sede para a Cisjordânia, em Jerusalém Leste (a lei aplica-se a território que Israel considera seu, e por isso inclui Jerusalém Oriental). Em Jerusalém Leste a UNRWA tem escolas e clínicas para dezenas de milhares de pessoas e ainda serviços desde a recolha de lixo à manutenção da rede de fornecimento de água em locais esquecidos pelas autoridades municipais da cidade, lembra o diário The Washington Post numa reportagem no campo de refugiados de Shuafat.

De Israel não houve indicações sobre se e como irá responder à recusa, enquanto alguns jovens foram grafitar estrelas de David na placa da agência.

A agência é responsável por providenciar uma série de serviços a 1,1 milhões de palestinianos na Faixa de Gaza e 2 milhões em Gaza, segundo o Washington Post (está ainda presente no Líbano, Síria e Jordânia, onde a lei actual não terá grande efeito). É também um grande empregador nos territórios palestinianos.

A BBC ouviu Ahmed Naseer, pai de sete filhos deslocado em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza. “Neste momento recebemos duas refeições quentes por semana da UNRWA, as pessoas ainda estão cheias de fome. O que acontecerá se parar?”, perguntou. Os seus filhos, sem aulas desde 7 de Outubro, temem não voltar à escola. “Todas as crianças em Gaza têm um sonho sobre o que querem ser quando forem grandes – médicas, engenheiras. Se a educação acabar, não temos futuro.”

O secretário-geral da agência, Phillipe Lazzarini, disse esta semana que, desde Outubro de 2023, foi a UNRWA que distribuiu dois terços da ajuda alimentar na Faixa de Gaza, providenciou abrigo a mais de um milhão de pessoas deslocadas e vacinou um quarto de milhão de crianças contra a pólio”. Desde o início do cessar-fogo actual, continuou, “a UNRWA levou 60% dos alimentos que entraram em Gaza, chegando a mais de meio milhão de pessoas” e foi ainda responsável por “cerca de 17 mil consultas por dia”.

Israel diz que estes dados são exagerados. A lei que agora entra em vigor foi aprovada depois de o Estado hebraico acusar a agência de empregar membros do Hamas, dizendo que está “infiltrada” por terroristas, e que é possível que outras agências façam o seu trabalho.

A UNRWA afirma que encontrou suspeitas de possível envolvimento de nove funcionários, que foram afastados. Um relatório feito por uma comissão independente chefiada pela antiga ministra francesa dos Negócios Estrangeiros Catherine Colonna afirmou que Israel não apresentou provas que sustentassem acusações que fez de 12 funcionários da UNRWA terem estado envolvidos no ataque de 7 de Outubro.

A UNRWA é uma organização única e por isso a sua acção é insubstituível, dizem em coro a própria ONU e vários países, como Espanha, que têm apelado a Israel que reconsidere. O facto de ser única é algo que dita há muito tempo a oposição à sua existência, com Israel a objectar à transmissão do estatuto dos refugiados palestinianos a descendentes, acusando a organização de perpetuar o problema dos refugiados palestinianos.

A organização, fundada em 1949 por uma resolução da ONU pouco depois da criação do Estado de Israel, quando muitos palestinianos fugiram ou foram expulsos das suas terras, diz que o seu trabalho deixará de ser necessário quando houver uma solução política que permita que os refugiados deixem de o ser, como a criação de um Estado palestiniano, algo que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já disse ter orgulho em ter impedido.

Há ainda vozes a dizer que é no próprio interesse de Israel que a actividade da UNRWA não seja dificultada agora, porque isso irá “apenas exacerbar o caos na Cisjordânia e Gaza”, justamente quando Israel precisa de um processo que leve a calma e estabilidade, ainda que seja ainda um processo muito frágil de cessar-fogo, argumenta o Haaretz.

Mais, no mesmo diário, Chris Gunness, que foi porta-voz da UNRWA, defendeu que a decisão em relação à agência pode ser um castigo para os palestinianos, mas irá ter também impacto em Israel e nos reféns israelitas ainda na Faixa de Gaza.