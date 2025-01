Trump responsabiliza contratação de minorias pelo desastre aéreo de Washington

Colisão entre avião de passageiros e helicóptero militar vitimou 67 pessoas. Agência Federal de Aviação encontrava-se sem líder no momento do desastre, após campanha de pressão de Elon Musk.

O Presidente norte-americano responsabilizou os seus antecessores democratas e as políticas anti-discriminatórias de contratação pública pelo maior desastre aéreo dos últimos 23 anos nos Estados Unidos. Não há sobreviventes da colisão aérea entre um avião de passageiros da American Eagle, com 64 pessoas a bordo, e um helicóptero do Exército norte-americano, com três militares, que caíram de seguida às águas do rio Potomac, na capital Washington, na noite de quarta-feira.

A colisão ocorreu perto das 21h locais (2h de quinta-feira em Portugal continental) quando o voo 5342 da American Eagle, uma subsidiária da American Airlines, proveniente de Wichita, no Kansas, estava prestes a aterrar no Aeroporto Nacional Reagan. Um helicóptero militar Black Hawk, que o Pentágono disse estar numa missão de treino, embateu na aeronave civil, provocando uma explosão e a queda imediata dos dois aparelhos.

Aumentar

As buscas infrutíferas por sobreviventes nas águas gélidas do Potomac, em que a Guarda Costeira se juntou às autoridades locais, transformaram-se na manhã seguinte numa operação de recuperação de cadáveres. Não há uma lista oficial de vítimas, mas já se conhecem vários nomes: Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, antigos campeões mundiais russos em patinagem artística, bem como outros patinadores que tinham participado numa competição no Kansas, seguiam a bordo do voo 5342.

“Não sabemos o que levou a este desastre, mas temos algumas opiniões e ideias fortes”, declarou Donald Trump na Casa Branca. O Presidente republicano apontou o dedo às políticas DEI (diversidade, equidade e inclusão), referindo-se neste caso a medidas de combate à discriminação na contratação pública, para responsabilizar Barack Obama e Joe Biden por problemas crónicos na gestão do tráfego aéreo civil nos Estados Unidos. “Não podemos ter pessoas normais a fazer este trabalho”, disse, “precisamos de ter as nossas pessoas mais inteligentes” e com “qualidade psicológica”.

Na mesma conferência de imprensa na Casa Branca, o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, sublinharam a mensagem de Trump, reiterando que a contratação pública, incluindo na gestão do tráfego aéreo, “não pode olhar a cor” e necessita de “padrões elevados”.

Quase de imediato, o anterior secretário dos Transportes da Administração Biden, Pete Buttigieg, descreveu como “desprezível” a reacção da Casa Branca ao desastre de Washington. “Trump devia liderar em vez de mentir. Nós colocámos a segurança em primeiro lugar, reduzimos situações de quase colisão, expandimos o controlo do tráfego aéreo e tivemos zero mortes em acidentes com a aviação comercial em milhões de voos sob a nossa responsabilidade. O Presidente Trump é agora responsável pelas Forças Armadas e pela Agência Federal de Aviação [FAA]. Uma das suas primeiras acções foi despedir e suspender algumas das pessoas-chave que ajudavam a manter os nossos céus seguros”, escreveu o democrata nas redes sociais.

Navegação aérea sem líder há duas semanas

A FAA encontrava-se sem líder até esta quinta-feira, já após o desastre de Washington, depois de o anterior administrador, Michael Whitaker, se ter demitido no dia da tomada de posse de Trump, em resposta a uma longa campanha de pressão por parte de Elon Musk. Whitaker tinha proposto multar a SpaceX, de Musk, por violações de regras de segurança aeronáutica. O responsável interino da FAA, Chris Rocheleau, é agora nomeado administrador.

No primeiro dia do segundo mandato, Trump demitiu o líder da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) e, no dia seguinte, dispensou os membros do Conselho de Segurança na Aviação.

Trump, os republicanos e os seus aliados, como Musk, têm responsabilizado sem fundamento as medidas anti-discriminatórias DEI por inúmeras falhas, ineficiências e desastres, alegando que as anteriores administrações democratas nomearam mulheres, membros de minorias e pessoas com deficiência para cargos de responsabilidade sem as qualificações exigidas. No regresso à Casa Branca, Trump proibiu todas as iniciativas DEI na administração pública, nos fornecedores do Estado e na ajuda internacional, demitindo funcionários e congelando verbas na ordem dos milhares de milhões de dólares.

Com a investigação ao desastre de Washington ainda a decorrer, e com o próprio Presidente a sugerir que a tripulação do helicóptero militar poderá ter sido responsável pela colisão aérea, não há até ao momento qualquer prova do alegado impacto de medidas anti-discriminatórias numa eventual falha de navegação aérea.

Há, por outro lado, queixas antigas de pilotos e de controladores aéreos em relação ao Aeroporto Nacional Reagan, à gestão do espaço aéreo de Washington e à navegação aérea nos Estados Unidos. O aeroporto mais próximo da capital norte-americana é um dos 30 mais movimentados do país e tem a pista mais movimentada a nível nacional. Operando a partir de um espaço exíguo, partilha os seus céus com diversas bases militares, aeródromos e heliportos, sendo Washington uma cidade com um tráfego aéreo constante e com perturbações diárias de voos VIP devido à presença da Casa Branca, do Congresso, do Pentágono e de inúmeras embaixadas e sedes de empresas multinacionais.

Apesar dos alertas de capacidade esgotada, o aeroporto é recorrentemente objecto da exigência de novas ligações aéreas por parte de congressistas e empresários. A rota entre Wichita e Washington, que o voo 5342 operava, tinha sido aberta há apenas um ano.

Foto Autoridades recuperam destroços das aeronaves que colidiram e caíram ao rio Potomac, em Washington

O controlo aéreo nacional encontra-se também com capacidade esgotada. Em 2023, a FAA estimava vir a perder 10% dos controladores aéreos só nesse ano, por reforma ou demissão voluntária, e admitia não conseguir repor o número de efectivos ao ritmo do crescimento do tráfego aéreo. O processo de formação e recrutamento é exigente, ao contrário do que alega a Casa Branca, e as condições de trabalho são pouco atractivas. Em Dezembro daquele ano, um extenso trabalho do New York Times ilustrava o recurso generalizado a longos turnos e a elevada prevalência de problemas de sono, dependências e saúde mental entre os controladores aéreos norte-americanos.

O desastre aéreo da noite de quarta-feira é o mais grave nos Estados Unidos desde a queda de um Airbus A300 da American Airlines em Queens, em Nova Iorque, a 12 de Novembro de 2001, que vitimou na altura 265 pessoas. É também o primeiro acidente grave a envolver um avião de passageiros de uma linha aérea regular no país desde 12 de Fevereiro de 2009, aquando da queda de um Bombardier Dash 8 da entretanto extinta Colgan Air em Buffalo, estado de Nova Iorque, em que morreram 50 pessoas.