Trump quer colocar 30 mil imigrantes na prisão de Guantánamo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que vai ordenar aos departamentos da Defesa e da Segurança Interna para instalarem um centro de detenção para 30 mil imigrantes em situação ilegal no complexo prisional da base naval de Guantánamo, na ilha de Cuba.

Trump disse na Casa Branca que serão enviados para Guantánamo “os piores estrangeiros ilegais criminosos que ameaçam o povo americano”.

“Alguns deles são tão maus que nem sequer confiamos nos outros países para os deterem, porque não queremos que eles voltem, por isso vamos mandá-los para Guantánamo”, declarou o Presidente norte-americano.

Em reacção, o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, qualificou o plano norte-americano como um “acto de brutalidade”.

O complexo prisional de Guantánamo foi criado em 2002, durante a presidência do republicano George W. Bush, para deter combatentes estrangeiros e suspeitos de terrorismo na sequência dos atentados de 11 de Setembro de 2001, aproveitando o relativo vazio legal daquele território. Mais de 700 indivíduos estiveram detidos na base naval, tendo a quase totalidade sido transferida para outras prisões ou entretanto libertada. Restam actualmente 15 detidos no complexo, que ao longo das duas últimas décadas somou acusações de graves violações de direitos humanos.

Existe também na base, já em funcionamento, um centro de processamento de imigrantes e refugiados onde são temporariamente retidos indivíduos interceptados em alto mar, sobretudo oriundos de Cuba e do Haiti. Este centro, operado pelo ICE (polícia de imigração e controlo de fronteiras), será agora expandido para albergar até 30 mil pessoas.

A decisão anunciada na noite de quarta-feira junta-se a uma série de medidas anti-migratórias decretadas desde a tomada de posse de Trump, a 20 de Janeiro, e que incluem o reforço militar da fronteira com o México, a suspensão do acolhimento de refugiados e do processamento de pedidos de asilo, o fim da protecção humanitária a imigrantes oriundos de países em crise, como a Venezuela, e ainda a decisão, entretanto suspensa por um tribunal, de travar a atribuição automática de nacionalidade norte-americana a crianças nascidas nos Estados Unidos e filhas de mãe estrangeira em situação irregular ou em estadia temporária no país.