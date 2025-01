Rubio inicia-se como secretário de Estado dos EUA em périplo pela América Central

A imigração e a influência da China no continente americano são as prioridades da primeira viagem de Marco Rubio à frente do Departamento de Estado. Panamá é a primeira paragem.

É no Panamá, país que tem estado ultimamente no centro das prioridades de Donald Trump, que vai começar a primeira viagem oficial do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, esta sexta-feira. A imigração e o combate à crescente influência chinesa vão ocupar o topo da agenda do périplo pela América Central.

É sintomático que o primeiro latino-americano a chefiar a máquina diplomática da Administração norte-americana escolha o continente americano como primeiro destino do seu mandato. Mas o simbolismo começa e acaba aí. A missão de Rubio é bastante pragmática e insere-se na perfeição nos desígnios que têm norteado o regresso de Trump à Casa Branca resumidos na já conhecida fórmula “Make America Great Again”, e por América leia-se os EUA.

Além do Panamá, Rubio irá visitar El Salvador, Guatemala, Costa Rica e a República Dominicana, de acordo com a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, que realçou a importância conferida pela Administração Trump à região. “Esta é uma abordagem séria pelo secretário para tratar de temas que afectam directamente a nossa capacidade de voltar a erguer este país e de lidar com as razões de existir uma migração tão elevada”, afirmou Bruce.

A passagem pelo Panamá reveste-se de um interesse acrescido suscitado pelas inúmeras declarações de Trump, incluindo no discurso de tomada de posse, sobre a ambição de Washington em voltar a controlar o Canal do Panamá. Desde 1999 que os EUA cederam o controlo desta passagem crucial para o comércio mundial ao Panamá, com a garantia de que o país centro-americano iria manter a neutralidade na sua gestão.

Na prática, isso significa que não é dado tratamento preferencial a nenhuma empresa ou país que atravesse o canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico e pelo qual foram transportados em 2024 mais de 210 milhões de toneladas de mercadorias.

No entanto, Trump alega que os tratados que garantem a neutralidade do Canal do Panamá, que é gerido por uma empresa independente do Governo panamense, têm sido violados em favor da China, acusando ainda Pequim de manter uma presença militar constante no país.

A Autoridade do Canal do Panamá, que gere as instalações, rejeita as acusações feitas por Trump e o Governo local avisou ainda esta quinta-feira que o assunto não irá estar em cima da mesa no encontro com Rubio. “Isso está fechado, o canal pertence ao Panamá”, afirmou o Presidente José Raul Mulino, que também negou qualquer informação sobre a presença de militares estrangeiros no país.

Dois dos portos nas entradas do Atlântico e do Pacífico são explorados por uma empresa com sede em Hong Kong que os EUA acreditam ser controlada pelo regime chinês, mas há outros portos que são operados por empresas de outros países, incluindo norte-americanas.

Na audiência de confirmação no Senado no início de Janeiro, Rubio disse partilhar as preocupações de Trump e afirmou que o controlo chinês do Canal do Panamá pode fazer dele um “ponto de estrangulamento num momento de conflito”. “E isso é uma ameaça directa ao interesse nacional em termos de segurança dos EUA”, acrescentou.

A viagem de Rubio acontece também na sequência da aplicação de políticas extremamente restritivas pelos EUA para conter a imigração irregular, com o recurso a deportações. As primeiras vagas de expulsões de imigrantes em situação irregular abriram um conflito diplomático com a Colômbia, que se recusou a autorizar a aterragem dos aviões que transportavam os migrantes, levando Trump a anunciar a imposição de uma série de taxas alfandegárias e sanções para pressionar as autoridades colombianas.

É em muitos dos países visitados por Rubio nos próximos dias que têm origem os migrantes que chegam aos EUA e que Trump quer deportar. Uma das prioridades da diplomacia norte-americana será garantir acordos com países terceiros para que aceitem cidadãos estrangeiros deportados pelos EUA.

De acordo com o especialista do Council on Foreign Relations Will Freeman, citado pela Reuters, “estes são alguns dos sítios que Trump provavelmente acredita poder pressionar para que aceitem estes deportados”.