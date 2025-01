Primeiro-ministro sueco liga assassínio de activista anti-islão a uma potência estrangeira

O primeiro-ministro da Suécia afirmou esta quinta-feira que o assassínio de um activista anti-islão, poucas horas antes do veredicto do julgamento no caso em que era acusado de incitamento ao ódio por queimar cópias do Corão, pode estar ligado a uma potência estrangeira.

Salwan Momika, 38 anos, refugiado iraquiano, foi morto a tiro numa casa em Sodertalje, perto de Estocolmo, na quarta-feira. Um procurador ordenou a detenção das cinco pessoas, informou a polícia, sem especificar se o atirador estava entre elas.

Momika tinha queimado e profanado cópias do Corão, o livro sagrado muçulmano, em público ou em transmissões nas redes sociais em 2023.

“Posso assegurar-vos que os serviços de segurança interna estão profundamente envolvidos, porque existe obviamente o risco de haver uma ligação a uma potência estrangeira”, afirmou o líder do Governo sueco, Ulf Kristersson, numa conferência de imprensa.

O assassínio de Momika foi condenado pela vice-primeira-ministra, Ebba Busch, numa mensagem na rede social X. “É uma ameaça à nossa democracia livre. Deve ser enfrentado com toda a força da nossa sociedade”, escreveu.

Um tribunal de Estocolmo arquivou o processo contra Momika após a sua morte. O veredicto de outro homem no mesmo processo penal por “crimes de agitação contra um grupo étnico ou nacional”, relacionado com a queima do Corão, foi adiado para segunda-feira.

Em 2023, a Suécia elevou o seu alerta de terrorismo para o segundo nível mais elevado e alertou para as ameaças contra os suecos no país e no estrangeiro, depois de as queimas do Corão, a maioria das quais por Momika, terem indignado os muçulmanos e suscitado ameaças de jihadistas.

O Serviço de Segurança da Suécia disse à Reuters que estava a avaliar o potencial impacto do tiroteio “na segurança sueca”.

Queimar o Corão é visto pelos muçulmanos como um acto de blasfémia, pois consideram-no a palavra literal de Deus.

Embora o Governo sueco tenha condenado a onda de queimas do Corão em 2023, esta é amplamente considerada como uma forma protegida de liberdade de expressão.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, afirmou em 2023 que as pessoas que profanam o Corão devem enfrentar o “castigo mais severo” e que a Suécia tinha “entrado em guerra contra o mundo muçulmano” ao apoiar os responsáveis.

Em 2023, a agência sueca para a migração quis deportar Momika por ter dado informações falsas no seu pedido de residência, mas não o pôde fazer porque ele corria o risco de ser torturado e tratado de forma desumana no Iraque.