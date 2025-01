Merkel critica Merz por quebra de tabu ao aprovar proposta com apoio da AfD

Medidas não vinculativas e com potenciais questões legais propostas pela CDU foram aprovadas no Parlamento com o voto da Alternativa para a Alemanha.

A ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, criticou o presidente do seu partido e candidato a chanceler, Friedrich Merz, por ter feito aprovar uma proposta não vinculativa sobre imigração e asilo com o apoio do partido de direita radical populista, e cada vez mais extremista, Alternativa para a Alemanha (AfD). Foi uma raríssima intervenção na política interna alemã de Merkel desde que deixou o cargo, em Dezembro de 2021, com excepção de entrevistas que deu na altura da publicação da sua autobiografia.

Merkel lembrou, num comunicado publicado no seu site, que Merz tinha afirmado que não devia haver maiorias com a AfD no seu discurso a 13 de Novembro no Bundestag, o Parlamento alemão, numa sessão que foi de facto o tiro de partida para a campanha eleitoral após a perda de maioria do Governo do chanceler Olaf Scholz, que precipitou eleições antecipadas.

Dado que o Governo perdera um parceiro de coligação, os liberais, e passara a ser minoritário apenas com o Partido Social-Democrata (SPD) e os Verdes, o acordo era para que os partidos propusessem apenas medidas que recolhessem o acordo de todos, para que não houvesse qualquer hipótese de haver uma aprovação com os votos da AfD – “uma proposta e a postura a ela associada é uma expressão de grande responsabilidade política, o que apoio totalmente”, declarou.

“Acho que é errado”, continuou “que [Merz] tenha deixado de se sentir obrigado ao compromisso em relação a esta proposta e assim tenha permitido, pela primeira vez, que houvesse uma maioria com os votos da AfD no Bundestag a 29 de Janeiro de 2025”, declarou.

“É preciso que todos os partidos democráticos trabalhem juntos ultrapassando barreiras políticas, não de modo táctico”, afirmou Merkel, e tendo ainda em conta “a lei europeia aplicável” fazer o que seja preciso para impedir ataques como o de Magdeburgo (em que um homem saudita anti-islão atacou um mercado de Natal matando cinco pessoas, ou Aschaffenburg (em que um afegão matou uma criança marroquina e um homem alemão). Ambos os atacantes tinham pedido asilo na Alemanha.

Uma das recomendações poderá violar a lei europeia ao dizer que o país não aceitará qualquer requerente de asilo indocumentado e deverá estabelecer controlo permanente de fronteiras.

Merkel foi elogiada e criticada pela sua política de abrir a porta a refugiados, na maioria sírios, em 2005, durante a chamada crise dos refugiados, com as palavras wir schaffen das (vamos conseguir). A maioria das pessoas que chegou à Alemanha nessa altura (quase um milhão) aprendeu alemão e entrou no mercado de trabalho.

A decisão de Merz quebrar este tabu e contar com os votos da AfD (e também do FPD, sendo que alguns deputados da CDU se abstiveram) levou a grande indignação de outros partidos e também na sociedade civil, com as Igrejas Católica e Protestante da Alemanha a expressar preocupação com o tom e timing do debate, acrescentando ainda que as soluções propostas por Merz não resolvem problema nenhum.

Não era claro no que resultaria este jogo político de Merz, que está a tentar ganhar votos de potenciais eleitores da AfD, mas está arriscar perder votos mais ao centro. Duas sondagens registam descidas de um ou dois pontos percentuais para a CDU, e uma ligeira subida para a AfD, mas será ainda muito cedo para dizer quem ganhará mais. Vários académicos têm, no entanto, sublinhado que em casos anteriores em que um partido da direita mainstream se aproxima da direita radical populista, tende a perder, e a direita radical a ganhar.

A AfD ainda é considerada por muitos especialistas como um partido de direita radical populista, ainda que seja um caso algo especial pelas ligações a actores de extrema-direita, defende Kai Arzhmeier, especialista em direita radical, extrema, e populismo da Universidade de Mainz, embora haja quem defenda que estas ligações já põem o partido dentro da classificação de extrema-direita. Os serviços de informação internos da Alemanha consideram o partido como um todo “suspeito” de extremismo e algumas das suas organizações como extremistas confirmadas.

A nível nacional nunca tinha sido admitido, até ontem, uma aprovação de uma proposta com os votos da AfD, e por isso a acção foi vista como uma grande brecha no Bradmauer (muro corta-fogo), o cordão sanitário em torno da AfD.

A CDU está ainda a ser criticada por pôr já a votação medidas que seriam concretizadas pelo próximo Governo. Merz garante que não fará qualquer coligação com AfD, tendo mesmo ligado o seu futuro político a essa promessa.

Com o grande peso de momento da AfD, é possível que a CDU tenha de contar ou com SPD ou com os Verdes ou mesmo com ambos, para formar um Governo. Ambos os partidos se põem às medidas que Merz tem anunciado, incluindo a perda de cidadania alemã de pessoas naturalizadas com dupla cidadania que cometam crimes graves.