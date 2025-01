Japão: condutor de camião preso num buraco na estrada há dois dias

Na terça-feira de manhã, numa estrada de Yashio, na província japonesa de Saitama, abriu-se um buraco de dez metros de diâmetro e outros tantos de profundidade, que acabou por engolir um camião que por ali passava e o homem que o conduzia. As equipas de resgate continuam a tentar salvar o homem, depois de uma interrupção das operações na quarta-feira após o aparecimento de um segundo buraco, avança o The Guardian.

A missão de salvamento tem sido dificultada pelas condutas de gás e o solo instável nas imediações do buraco. Na quarta-feira, começou a infiltrar-se água no solo erodido, o que obrigou ao aceleramento das operações, visto que poderá ter submergido o assento do condutor. Não se conhece o estado do homem.

A vítima, que terá 74 anos, conduzia um camião de cerca de três toneladas quando foi engolida pelo buraco. Imediatamente depois da queda, estaria consciente e conseguiu comunicar com as equipas de salvamento. No entanto, Yoshifumi Hashiguchi, oficial dos bombeiros de Yashio, avançou à Associated Press (AP) que não têm sinais do condutor desde terça-feira à tarde.

Os habitantes que vivem a 200 metros do buraco foram aconselhados a sair do local devido às preocupações emergentes com a conduta de gás subterrânea e foram albergados numa escola secundária local esta quinta-feira.

It's been 3 days since a truck fell into a sinkhole in Saitama prefecture. The Asahi Shimbun reports: "The collapse continued and the two holes became one giant hole. The whereabouts of the truck driver, a man in his 70s, remains unknown." pic.twitter.com/PGNMJq5gkJ https://t.co/4VzjzvwFp4 — Jeffrey J. Hall ???????? (@mrjeffu) January 30, 2025

Foi também pedido a todos os residentes de Saitama — mais de um milhão — que reduzissem o consumo de água, para evitar que o esgoto transborde para o buraco. As autoridades começaram a desviar os esgotos e a deitar os resíduos num rio próximo. O jornal nipónico, Mainichi, explica que as autoridades estarão a tratar os resíduos com cloro antes de os despejar no rio.

Um funcionário do sistema de esgotos de Saitama, contactado pela AP, explicou que a causa provável da erosão é um ácido forte que passa constantemente pelo sistema e que, com o tempo, terá criado um buraco no tubo, fazendo com que o solo por cima ruísse, devido ao peso dos veículos, e criasse um grande espaço oco entre este e a estrada.

Impulsionado pelo acidente, o Ministério da Terra, Infra-estruturas e Transportes japonês ordenou uma inspecção dos sistemas de esgotos a nível nacional. Não foi, contudo, encontrado qualquer problema no tubo de Yashiro durante a sua última inspecção, que é obrigatória de cinco em cinco anos. O sistema da cidade terá cerca de 40 anos.

A maior parte das principais infra-estruturas públicas do Japão foram construídas durante as décadas de 60 e 70 do século passado.