Homem que queimou o Corão na Suécia morto a tiro horas antes de decisão de tribunal

Um dos homens que em 2023 queimou o Corão e cuja acção provocou protestos violentos em diversos países muçulmanos foi morto a tiro em Estocolmo, na Suécia, revelou a imprensa do país. A polícia também confirmou que Salwan Momika foi morto a tiro esta quarta-feira, 29 de Janeiro, à noite num subúrbio de Estocolmo.

Segundo vários tablóides suecos, Momika foi atingido com dois tiros quando fazia um directo nas suas redes sociais. O tribunal de Estocolmo, que deveria divulgar esta quinta-feira a decisão sobre as acusações de incitamento ao ódio étnico contra Salwan Momika, disse ter adiado a sessão porque "um dos acusados morreu".

A Procuradoria-Geral da Suécia tinha deduzido, em Agosto de 2024, acusações contra dois homens por incitarem ao ódio ao queimarem cópias do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, acções que provocaram na altura uma indignação generalizada nas nações muçulmanas e levaram a vários ataques, como o que ocorreu contra a embaixada sueca no Iraque.

Os dois homens, de 38 e 49 anos, estavam acusados de quatro crimes de incitamento ao ódio contra um grupo étnico pelos incidentes, protagonizados nas proximidades de várias mesquitas de Estocolmo, com base em vídeos que os mostram a queimar cópias do Corão.

Na altura, Momika alegou que os seus protestos tinham como alvo a religião do Islão e não os muçulmanos e disse que queria proteger a população da Suécia das mensagens do Corão. A polícia sueca permitiu as manifestações, alegando liberdade de expressão.

Em Outubro de 2023, as autoridades de imigração suecas decidiram não prolongar a autorização de residência de Momika, que era refugiado iraquiano, por fornecer informações incorrectas sobre a sua necessidade de protecção. No entanto, Momika acabou por receber uma nova autorização provisória, uma vez que a sua deportação para o Iraque não pôde ser executada por razões de segurança.