Hamas liberta mulher de 20 anos e divulga vídeo de outros dois reféns

O Hamas libertou na manhã desta quinta-feira, 30 de Janeiro, uma refém de 20 anos, tendo Israel já confirmado esta informação, dizendo que "recebeu uma militar israelita". O grupo Jihad Islâmica já tinha divulgado esta quinta-feira um vídeo que mostra outros dois reféns israelitas que devem ser libertados esta manhã na Faixa de Gaza, no âmbito de uma nova troca com palestinianos detidos por Israel.

As imagens mostram Gadi Moses, um alemão-israelita de 80 anos, e Arbel Yehud, um israelita de 29 anos. Os dois reféns devem ser entregues à Cruz Vermelha pelas Brigadas Al-Quds (Jerusalém), a ala militar do movimento Jihad Islâmica Palestiniana, no sul da Faixa de Gaza. O Hamas deve libertar mais três reféns israelitas e cinco prisioneiros tailandeses durante o dia, aguardando-se que Israel liberte 110 prisioneiros palestinianos.

Escreve a agência Reuters que militantes do Hamas e dos grupos aliados Jihad Islâmica e Comité de Resistência Popular já chegaram ao local combinado em Khan Younis, em Gaza, para a libertação dos reféns israelitas, disseram fontes e testemunhas do Hamas.

O porta-voz do braço armado da Jihad Islâmica afirmou na plataforma Telegram que o grupo "concluiu os procedimentos para entregar dois reféns israelitas". Dezenas de militantes armados chegaram à rua onde o líder do Hamas, Yahya Al-Sinwar, foi morto durante a guerra com Israel, que causou a morte de dezenas de milhares de palestinianos e transformou o pequeno enclave costeiro num deserto de escombros.

Três civis israelitas e quatro soldados —​ todas mulheres — foram libertados até agora no âmbito do cessar-fogo, que teve início a 19 de Janeiro, e que já incluiu três trocas de prisioneiros. Em contrapartida, Israel libertou 290 cidadãos palestinianos.