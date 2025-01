Cortar, deportar, congelar: o arranque polémico da presidência Trump

A presidência Trump arrancou, como se previa, com polémica.

A Casa Branca ordenou a reavaliação geral do financiamento federal por suspeitas de “marxismo” e “ideologia transgénero”. Há escolas, hospitais e até linhas de prevenção de suicídio em risco, mas um tribunal já suspendeu medida e a Casa Branca acabou por ceder. Enquanto isto, continuam as deportações de imigrantes ilegais para os países de origem. A presidência Trump arrancou, como se previa, com polémica.

