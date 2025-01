Avião despenha-se em Washington DC após colidir com helicóptero militar

Aeronave com 64 pessoas a bordo e helicóptero com três militares despenharam-se no rio Potomac, junto ao Aeroporto Nacional Reagan. Autoridades procuram sobreviventes nas águas.

Um avião de passageiros de uma subsidiária da American Airlines que ligava Wichita, no Kansas, a Washington DC despenhou-se esta noite de quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) junto ao Aeroporto Nacional Reagan, na capital norte-americana.

O avião da American Eagle era um Bombardier CRJ-700 que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Pelo menos 18 corpos foram resgatados e não havia, até cerca das 00h locais (05h em Portugal continental), notícia de sobreviventes.

O aparelho colidiu com um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos, tendo posteriormente caído no rio Potomac. Imagens de uma câmara de vigilância do Centro Kennedy mostram uma bola de fogo no momento em que as duas aeronaves se cruzam. A colisão ocorreu perto das 21h locais (02h em Portugal continental), quando o voo 5342 da American Eagle, operado pela PSA Airlines, estava prestes a aterrar.

Três militares seguiam a bordo do helicóptero do Exército, que estaria numa missão de treino. Fonte do Departamento de Defesa disse à Reuters que o aparelho não transportava altas patentes. Pete Hegseth, secretário da Defesa, anunciou a abertura de uma investigação. O FBI disse não haver qualquer indício de que o incidente tenha tido origem criminosa ou terrorista.

As autoridades locais, com o auxílio da Guarda Costeira, realizam buscas nas águas do Potomac, não tendo encontrado sobreviventes até ao momento. O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar a acompanhar as operações de socorro que se seguiram ao "acidente terrível".

Este será o mais grave desastre aéreo nos Estados Unidos desde a queda de um avião da extinta Colgan Air perto de Buffalo, no estado de Nova Iorque, a 12 de Fevereiro de 2009. Na altura, morreram 45 passageiros, quatro tripulantes e o residente de uma casa atingida pela aeronave. O acidente desta noite em Washington põe fim a um dos períodos mais seguros da história da aviação civil norte-americana.

Aeroporto exíguo e movimentado

O Aeroporto Nacional Reagan, situado na margem direita do Potomac, já no estado da Virgínia mas em frente a Washington DC, é o mais próximo da capital norte-americana. Opera sobretudo voos domésticos, com excepção de algumas ligações ao Canadá e às Caraíbas. É uma das 30 infra-estruturas aeroportuárias mais movimentadas dos Estados Unidos, e a sua principal pista é mesmo a mais movimentada do país.

Os voos internacionais com destino à capital dos Estados Unidos são normalmente operados a partir do Aeroporto Internacional Washington Dulles, a cerca de 30km a oeste da cidade.

Devido ao intenso tráfego no espaço aéreo da capital, partilhado com a aviação militar e privada, têm-se registado vários incidentes e quase acidentes nos últimos anos no Aeroporto Nacional Reagan, como recorda o Washington Post. Em Maio de 2024, um avião da American Airlines abortou uma descolagem para evitar uma colisão com um jacto privado. No mês anterior, uma aeronave da Southwest Airlines e outra da JetBlue também estiveram perto de colidir.

Apesar do seu espaço limitado de operação, a abertura de novas ligações aéreas a este aeroporto é frequentemente exigida por membros do Congresso e por líderes empresariais, dada a sua proximidade geográfica ao centro do poder político norte-americano. É possível observar a Casa Branca, o Capitólio, o Pentágono e o Monumento de Washington ao aterrar ou descolar de Reagan. Wichita, cidade do Kansas de onde partira o voo 5342, tinha sido acrescentada à lista de ligações a Reagan há apenas um ano.