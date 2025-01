“Lisboa precisa de imigração, mas orientada para o mercado de trabalho”, diz Moedas

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) diz querer dar uma resposta às dificuldades de integração profissional dos imigrantes e, ao mesmo tempo, ajudar a suprir a carências de mão-de-obra em determinados sectores na cidade. E, por isso, vai lançar, dentro de poucas semanas, uma plataforma online, que diz ser “inovadora”, para fazer a conjugação dessas necessidades, encontrando uma resposta comum. Uma solução que, na verdade, passa pela adaptação de uma ferramenta já existente, o Mapa do Emprego de Lisboa, criada no ano passado.

“Lisboa precisa de imigração, mas tem de ser orientada para o mercado de trabalho. Não podemos continuar com uma situação em que há falta de trabalhadores e, ao mesmo tempo, imigrantes sem emprego. Vamos fazer essa ligação entre competências e necessidades”, afirma Carlos Moedas, numa declaração escrita enviada ao PÚBLICO, na qual a edilidade dá conta do que diz ser um “passo em frente” na integração digna e estruturada de imigrantes no mercado de trabalho.

Tão optimista está o presidente da autarquia quanto às qualidades da nova ferramenta, que assegura mesmo que, através da sua entrada em funcionamento, ainda durante o primeiro trimestre deste ano, a capital portuguesa será colocada “na vanguarda da política de imigração na Europa”. Além disso, serão ainda firmadas parcerias com associações do sector, especializadas em integração de imigrantes e refugiados através da empregabilidade, garantindo que os imigrantes tenham acesso a formações ajustadas às exigências do mercado português.

“Com o lançamento da nova plataforma, Lisboa será pioneira na criação de um sistema eficaz para alinhar as competências da população imigrante com as necessidades das empresas locais”, assegura o edil, referindo-se à adaptação para estes fins de uma plataforma lançada pela câmara em Março de 2024. A adaptação para os novos fins, alargando o espectro da ferramenta, resulta de uma proposta feita no âmbito do Conselho de Cidadãos de Lisboa.

Mas o autarca não se fica por aí na crença de que esta será uma solução inovadora. “Lisboa mostra ao mundo como se faz uma política de imigração moderna, responsável e orientada para o futuro. Este novo projecto foi idealizado pelos lisboetas. Vem das pessoas. E é importante ver como os cidadãos tiveram uma postura equilibrada, moderada e com bom senso para construir soluções reais para a imigração” reforça Carlos Moedas. A plataforma será lançada no primeiro trimestre de 2025, assinalando os três anos do Conselho de Cidadãos de Lisboa.

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara de Lisboa, o projecto consiste em adaptar aquela plataforma “para facilitar a integração profissional dos imigrantes, promovendo uma resposta digna e estruturada ao desafio da empregabilidade”. “O objectivo é cruzar as necessidades das nossas empresas com as competências dos imigrantes que chegam a Lisboa, promovendo mais e melhor emprego para quem quer vir trabalhar para a cidade” diz Carlos Moedas.

Esta iniciativa nasceu no Conselho de Cidadãos de Lisboa e apoia-se no Mapa do Emprego de Lisboa, um projecto da Câmara de Lisboa que, garante a edilidade, já conta com mais de 6000 oportunidades de trabalho e perto de 2000 ofertas de formação. Em Maio passado, o projecto Mapa do Emprego venceu os Prémios Cidades & Territórios do Futuro, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações.