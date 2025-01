Finalmente arrancou a obra do Feiródromo de Campanhã, para estar pronta em Maio

Empreitada para construir infra-estrutura esteve prometida pela Câmara do Porto arrancar em 2023. Espaço albergará a Feira da Vandoma e os feirantes que restam da Feira do Cerco.

Ainda não há nenhuma estrutura construída, mas as máquinas já começaram a revolver as terras. Daqui a uns meses, prevê-se que estará finalmente construído o Feiródromo de Campanhã, prometido há muito pela Câmara Municipal do Porto (CMP) para albergar a Feira da Vandoma e os feirantes que sobram da Feira do Cerco. Inicialmente, estimava-se que a obra estaria pronta em 2023, depois derrapou para 2024. Nenhum dos prazos foi cumprido e só no final do ano passado é que a empreitada arrancou. Agora, a autarquia diz que o feiródromo estará pronto a funcionar em Maio de 2025. O orçamento cresceu de 300 mil euros para 550 mil e agora ficou fixado em pouco mais de 820 mil euros. Rui Moreira visitou a obra nesta quinta-feira de manhã.

Quando a obra acabar – de acordo com um breve resumo feito no local pelo arquitecto Cesário Moreira –, haverá num terreno de Campanhã, junto à estação de metro de Nasoni, ao longo de “seis fileiras”, 152 bancas de venda de três metros por dois metros, “com pintura anti-graffiti”e “38 estruturas de sombreamento”. O pavimento será feito em “agregado britado e acabamento em cubos de granito”. A infra-estrutura será dotada de instalações sanitárias e de uma cafetaria. No local, existirá ainda um ponto de recolha de resíduos sólidos urbanos.

Estas são todas as condições que o presidente da Câmara do Porto considera necessárias para que os feirantes possam desenvolver a sua actividade “com conforto”. O mesmo princípio, diz aos jornalistas presentes na visita, serve também para os clientes, que, sublinha, vão beneficiar da proximidade da estação de metro.

O PÚBLICO pergunta se os comerciantes foram ouvidos para que o projecto possa estar alinhado com as necessidades de quem vai estar atrás das bancas – quando a Feira da Vandoma passou, em 2015, das Fontainhas para a Avenida 25 de Abril, também em Campanhã, houve protestos de feirantes, que se queixavam da falta de condições do espaço. Rui Moreira afirma que houve tempo para essa discussão, nomeadamente em reuniões realizadas na junta de freguesia.

Conservar espírito da Vandoma

Pergunta-se se o feiródromo permitirá conservar o espírito da Vandoma, que durante várias décadas funcionou num bairro popular da cidade e agora vai para uma zona mais isolada. “O espírito é sempre dado pelos comerciantes”, responde. Sobre as queixas do passado, diz terem existido mais pela inexistência de uma cafetaria e de casas de banho na Avenida 25 de Abril, “problema que já existia nas Fontainhas”, afirma. Rui Moreira considera que, apesar do “receio de que se perdesse o ambiente da feira”, em 2015, “não se perdeu”. Porém, em 2016, em reportagem do PÚBLICO, alguns feirantes da Vandoma queixavam-se de que a “genuinidade” se tinha perdido.

Outra mais-valia, acredita, passa por haver “uma estação de metro subocupada” que passará a ser usada, numa zona de Campanhã onde a aposta, segundo a Unidade de Planeamento e Gestão de Contumil, passará por construção de habitação e de áreas verdes. “Acreditamos que temos aqui um pulmão”, diz.

Sendo a Vandoma uma feira de usados, como vai funcionar a fiscalização? “Há fiscalizações que são feitas por nós e há fiscalizações que são feitas pela ASAE e pelas autoridades competentes”, responde o autarca.

Questionado sobre se o preço do arrendamento das bancas irá aumentar por força do investimento que está a ser realizado, afirma: “Não faz sentido nenhum aumentar. Não estamos a olhar para isto com um fundo de receita municipal, que fique claro. Este é um investimento que estamos a fazer que tem que ver com uma actividade tradicional da cidade do Porto, ancestral, que pretendemos manter.” O valor actual do arrendamento mensal das bancas, segundo o gabinete de comunicação da autarquia, está fixado em 22,5 euros.

A obra da construção do Feiródromo de Campanhã foi adjudicada à Empribuild, Lda por 821 mil euros e tem o prazo de execução de 180 dias.