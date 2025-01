Coimbra: trocar o comboio pelo autocarro, enquanto não chega o metrobus

Duas semanas depois de extinta a ligação ferroviária na cidade de Coimbra, as opiniões dividem-se. Mas a maioria dos utentes está satisfeita com a alternativa de transbordo.

Coimbra B, 8h30, uma manhã de Janeiro em que ameaça chover. Na hora mais crítica da manhã, o comboio intercidades que partiu de Lisboa-Santa Apolónia duas horas antes acaba de largar dezenas de passageiros, que se juntam a outros tantos, vindos de outras paragens. À espera, um autocarro ao serviço da Metro Mondego enche rapidamente. Mas entre os últimos passageiros – ainda a atravessar a passagem pedonal criada recentemente – e a chegada de um novo autocarro não passaram dois minutos. “A esta hora é sempre assim”, explica Eulália Marques, que há 25 anos percorre a Linha do Norte todos os dias, a partir da estação de Pombal, a tempo de entrar ao serviço às 9 horas, num escritório da Rua da Sofia. Ela e cerca de uma centena de passageiros integram, pela manhã, o serviço de transbordo em autocarro, entre a estação de Coimbra B e a Estação Nova, no centro da cidade, agora encerrada.

Até há duas semanas, Eulália fazia o trajecto “em piloto automático”. “Normalmente, vinha no comboio regional, ia directamente para a Estação Nova, e daí era só atravessar para a Rua da Sofia. Um pouco antes do fim da circulação entre estações, com a chegada do passe verde, passei a usar o intercidades. Depois ia de Coimbra B até à Estação Nova, um percurso que demorava três minutos”. Hoje demorou seis, de autocarro.

Está pouco trânsito e por isso “é tranquilo”. O mesmo não tem acontecido ao final do dia. “Quando há muito trânsito, demoramos dez ou 12 minutos”, explica.

Sentada num dos bancos da frente do autocarro, Ana (chamemos-lhe assim, porque prefere o anonimato) usa o serviço pela primeira vez. Viajou de Santarém até Coimbra, ainda pensou “apanhar um Uber ou um táxi” para se dirigir à Estação Nova, onde se há-de encontrar com a filha – estudante universitária ali na cidade. “Eu vinha um pouco a medo, mas realmente o transbordo funciona muito bem”, explica esta aluna de doutoramento. Chegadas ao destino, só ali vai procurar outro transporte que as leve à FEUC (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra).

Doze autocarros por hora

Desde o dia 12 de Janeiro que os comboios deixaram de circular entre as duas estações de Coimbra. Com a construção do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), em curso, foi definitivamente desactivada a ligação ferroviária entre as estações de Coimbra B e Coimbra (também conhecida por Estação Nova). A supressão de comboios (e levantamento dos carris) acontece para que possam prosseguir as obras de conversão do canal ferroviário para a solução Metrobus. Desde então, o transbordo faz-se em autocarros que a Metro Mondego contratou para o efeito, a cada cinco/sete minutos.

“Há horas em que não transportamos quase ninguém”, conta ao PÚBLICO o jovem motorista do autocarro, quando a meio da manhã ensaiamos o regresso a Coimbra B. “As horas críticas são entre as 7 e as 9 da manhã, e depois ao final do dia”, explica. A viagem é gratuita “para os passageiros da CP”, segundo informa a Metro Mondego. Mas, na verdade, não há como controlar essa condição.

Enquanto o sistema de metrobus não estiver a funcionar, manter-se-ão as duas paragens: no Largo das Ameias (junto à entrada do Hotel Mondego), à Estação Nova, e junto à praça de táxis, em Coimbra B. A frequência prevista é de 12 autocarros por hora, nos períodos de ponta, diminuindo um pouco fora destes períodos.

As obras deste troço do SMM, a cargo da IP, deverão estar concluídas no final de 2025, permitindo que o Metrobus efectue, a partir dessa data, a ligação entre a Portagem e Coimbra B.

O tempo estimado para fazer essa viagem de autocarro é de cerca de dez minutos, que podem ser menos, mas também podem ser mais. Tudo depende do trânsito. Para evitar atrasos, e sobretudo para garantir que entra no comboio regional que a há-de levar a casa, em São Simão de Litém (Pombal), um apeadeiro da Linha do Norte, a funcionária judicial Isabel Costa opta por fazer o percurso a pé, desde o tribunal onde trabalha, na Rua da Sofia, até Coimbra B. “São 17 minutos a andar razoavelmente bem”, revela ao PÚBLICO, ela que nos últimos dias da ligação ferroviária foi fazendo uma “reportagem fotográfica” dos locais e das pessoas que faziam parte desse trajecto. Ainda lamenta o encerramento, mais ainda a opção de desactivar a ligação ferroviária.

Apesar de terem passado apenas duas semanas, há quem não dê pela falta do serviço ferroviário, tão-pouco da Estação Nova a funcionar. No café Flórida, a manhã continua a ser de azáfama, muito à conta de quem chega de Coimbra B. Encostado ao balcão, a folhear as edições do dia do Diário de Coimbra e As Beiras, o proprietário, Rui Flórida, diz não ter notado alterações no movimento desde então. “É preciso modernizar as coisas. Não me parece que haja qualquer problema em fecharem a estação, há-de ter outro destino qualquer”, afirma.

Para já, continua por decidir qual será esse destino.