Artistas de rua de Lisboa vão manifestar-se no domingo por um “tratamento mais justo”

Concentração no Largo Camões exige regras claras. Mas sindicato diz-se contra regulamento, por ameaçar “liberdade de expressão”. Junta de freguesia do centro histórico diz que a maioria está ilegal.

Equipamentos confiscados, multas elevadas, assédio constante da polícia, demora na atribuição de licenças ou não-atribuição das mesmas, resultado de um processo de autorização considerado muito burocrático e confuso. Com estas queixas como motivo, um grupo de artistas de rua de Lisboa vai manifestar-se, no próximo domingo, 2 de Fevereiro, entre o meio-dia e as 18h, na Praça Luís de Camões, para tentar sensibilizar a população da cidade para o que dizem ser as condições precárias em que exercem a sua actividade. Com esse alerta, pretendem também pressionar a Câmara de Lisboa a alterar a sua actuação para com esta comunidade, criando um conjunto de regras que sejam mais claras e “justas” para os artistas que fazem desta uma actividade remunerada.