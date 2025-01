Américo Guedes, o apaixonado pela natureza

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia, vamos até à aldeia de Uva, no concelho de Vimioso, conhecer Américo Guedes, membro da direcção da associação Palombar, uma associação de conservação da natureza e do património rural, que funciona na antiga escola primária da pequena aldeia de Uva. O seu escritório tem vista privilegiada para os pombais e, alguns dias, para as águias que ali se vão alimentar.

Américo nasceu no Douro vinhateiro, mas mudou-se para o planalto transmontano seduzido pela biodiversidade e pelas acções de conservação da natureza que uma associação como a Palombar planeia e permite. Já viveu em várias cidades, passa algumas temporadas em Sevilha (a companheira é de lá), mas prefere a vida entre Uva, onde trabalha, e Caçarelhos, onde vive com a mulher e os dois filhos pequenos.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges. Com o apoio da dstelecom.