Abriu-se um novo buraco na Rua da Prata, em Lisboa

Na noite desta quarta-feira houve um novo abatimento de piso na Rua da Prata, uma das principais artérias da Baixa de Lisboa, alertou em comunicado a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Devido ao buraco, esta rua está “totalmente interditada à circulação”, adianta-se ainda na nota enviada à imprensa. A Câmara Municipal de Lisboa informou que este abatimento aconteceu devido a um colector pombalino “há muito sem reparação, cuja parede cedeu às intensas chuvas dos últimos dias”.

No comunicado enviado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, indica-se que o buraco tem quatro metros de profundidade e 40 metros quadrados de área no subsolo. No mesmo documento, refere-se que, quando houve um “grande abatimento” em 2022, que levou ao corte de trânsito na Rua da Prata, que teve de ser escoado pela Rua da Madalena, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, presidida por Miguel Coelho (PS), “alertou para a necessidade de intervenção integral no colector desta rua”.

“Uma intervenção parcial não seria suficiente – como demonstrado pelos abatimentos subsequentes, sendo o mais recente o que se verificou na noite de 29 de Janeiro, após um período de chuvas mais intenso”, lê-se no comunicado. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior nota ainda que, com este abatimento, tanto moradores como comerciantes ficam “sujeitos aos incómodos de uma rua fechada e de obras a decorrer, sem previsão da duração nem da durabilidade da intervenção”.

Também se considera que a situação na Rua da Madalena, para onde o trânsito tem sido desviado, “é agravada”. “A situação é insustentável para quem vive e frequenta a Baixa e estas artérias em concreto”, salienta-se. Desde o final de Novembro de 2023 que a Rua da Prata tinha reaberto apenas para eléctricos e modos suaves de mobilidade.

É ainda deixada uma crítica às intervenções na Rua da Prata. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior indica como “a única solução possível” a realização de “uma obra de fundo, naturalmente mais demorada”. “De ‘empreitada em empreitada’, a Câmara consome mais recursos técnicos e financeiros e não resolve o problema”, considera-se.

Alterações nos eléctricos

A Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas (PSD), justifica, numa nota enviada ao PÚBLICO, que “o que aconteceu agora não tem qualquer relação com a reparação anterior”, que foi realizada junto à Rua da Vitória. “A situação actual ocorreu junto ao cruzamento com a Rua de Santa Justa, desenvolvendo-se a montante na direcção da Praça da Figueira”, especifica-se.

A autarquia refere ainda que a intervenção realizada na Rua da Prata em 2022 “trouxe mais segurança e durabilidade ao colector pombalino no troço intervencionado”. Como o grau de risco associado ao abatimento “recomenda o corte de trânsito na zona afectada”, os serviços municipais vedaram o local, “que está agora a ser inspeccionado para se proceder à reparação”, acrescenta-se.

No site da Carris, informa-se que os eléctricos 15 e 25 tiveram alterações no seu percurso devido a este abatimento. Entre o Cais do Sodré e a Praça da Figueira, a circulação será realizada com autocarros através da Rua do Arsenal, Praça do Comércio, Rua da Prata, Rua de São Julião, Rua da Madalena, Rua dos Condes Monsanto e Praça da Figueira. No sentido inverso, a partir da Praça da Figueira, o percurso é feito pela Rua dos Fanqueiros, Praça do Comércio, Rua do Arsenal e Cais do Sodré.