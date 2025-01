Vendas do quarto trimestre da H&M ficam aquém e a culpa é da Black Friday

As vendas entre Dezembro e Janeiro aumentaram 4%, indicando uma melhoria para o início do ano fiscal, depois um abrandamento da procura durante os meses anteriores.

O grupo sueco de fast fashion H&M divulgou nesta quinta-feira as vendas do quarto trimestre, anunciado que o resultado ficou aquém do esperado. A empresa justifica os lucros mais tímidos com uma Black Friday tardia, que empurrou os lucros para o mês seguinte, mas declarou que as vendas subiram 4% em Dezembro e Janeiro, indicando um melhor início do ano fiscal.

As vendas da H&M no quarto trimestre, até 30 de Novembro, foram de 62,19 mil milhões de coroas suecas (mais de 5000 milhões de euros), um aumento de 3% em moeda local, mas um desempenho mais fraco do que os 63,48 mil milhões de coroas suecas que tinham sido previstos pelos analistas. Como consequência, as acções da H&M caíram 4,5% na abertura do mercado.

A Black Friday foi no dia 29 de Novembro e a H&M explicou que a maior parte das vendas em torno desse dia de descontos foram reportadas como receitas de Dezembro, atingindo as vendas trimestrais em pouco menos de 1% de crescimento. A margem de lucro operacional para o trimestre foi de 7,4%, acima dos 6,9% do ano anterior, com o CEO, Daniel Erver, que assumiu o cargo há um ano, a assinalar que os investimentos em marketing estavam a começar a dar frutos.

“As fortes vendas online, juntamente com uma melhor apresentação dos produtos e uma experiência de compra mais inspiradora, as colecções de moda feminina bem recebidas e um controlo eficaz dos custos, contribuíram para uma evolução positiva no trimestre”, declarou Erver em comunicado.

A H&M tem-se esforçado por aumentar as suas vendas, numa tentativa de fazer face à gigante de ultra fast fashion Shein, que atrai os compradores com pouco dinheiro com preços muito baixos, enquanto a Inditex, proprietária da Zara, consegue aumentar os preços e continuar a vender mais roupa.

Focado em tornar a H&M mais moderna, Erver aumentou as despesas de marketing e contratou a estrela pop Charli XCX para ser modelo da colecção de outono da H&M com concertos gratuitos patrocinados, a que assistiram milhares de pessoas durante a Semana da Moda de Londres e em Times Square, em Nova Iorque.

No entanto, os analistas defendem que a H&M tem ainda muito trabalho pela frente para inverter o fraco desempenho.

“Tendo em conta os investimentos efectuados na oferta (produtos mais atractivos, lojas renovadas nas principais cidades, investimentos no preço e mais 600 milhões de coroas suecas em despesas de marketing), esperávamos um crescimento superior a 3% no quarto trimestre e de 4% no primeiro trimestre (Dezembro-Janeiro)”, afirmou Daniel Schmidt, analista do Danske Bank.

A H&M reconheceu ter sofrido um impacto de 200 milhões de coroas suecas (mais de 17 milhões de euros) nos seus lucros operacionais devido à redução dos custos, uma vez que a Monki, uma das marcas do grupo, foi integrada na Weekday (outra etiqueta da H&M) para racionalizar as operações. A mudança, anunciada em Novembro, levará ao encerramento da maioria das lojas Monki.

O grupo concentrou a abertura de novas lojas nos mercados em crescimento, encerrando outras que considerava secundárias. A H&M tinha 4253 lojas em todas as suas marcas no final do ano fiscal de 2024, menos 116 do que há um ano.