Chiara Ferragni acusa o ex-marido de traição no mesmo dia em que sabe que vai a julgamento

No dia em que o Tribunal de Milão notificou a influencer sobre o julgamento agendado para Setembro, a italiana veio a público partilhar detalhes sobre a infidelidade do rapper Fedez.

Os procuradores Milão notificaram nesta quarta-feira a influencer de moda Chiara Ferragni para julgamento por acusações de fraude sobre alegadas iniciativas de solidariedade com as vendas de um bolo de Natal e ovos de Páscoa. Mas, o mesmo dia ainda reservava outra surpresa com uma das maiores influenciadoras, quando veio a público revelar as infidelidades do ex-marido, Fédez, que teria uma amante desde 2017.

O início do julgamento está previsto para 23 de Setembro, num tribunal de Milão — curiosamente, nos mesmos dias em que acontece a Semana da Moda de Milão. Para crimes como fraude, os procuradores podem, ao abrigo da lei italiana, convocar directamente um julgamento sem pedir uma audiência preliminar ao juiz.

Em comunicado nesta quarta-feira, Ferragni, de 37 anos, considerou as acusações “profundamente injustas”, acrescentando que acreditava “sinceramente que não era necessário realizar um julgamento para provar que nunca enganou ninguém”. Uma condenação definitiva poderá resultar numa pena de prisão de um a cinco anos.

Em 2023, Ferragni, que tem quase 29 milhões de seguidores no Instagram (menos alguns milhares do que tinha no início desta polémica), foi multada em quase 1,1 milhões de euros pela autoridade italiana da concorrência (AGCM) por causa das vendas de um pandoro de Natal (um clássico bolo italiano semelhante ao panetone) da marca Ferragni com embalagens que tinham escrito o nome de um hospital pediátrico.

No ano passado, a empresa da influencer também concordou em pagar pelo menos 1,2 milhões de euros a uma instituição de solidariedade infantil para resolver o caso relativo às vendas de ovos da Páscoa da marca Ferragni.

“Continuamos firmemente convencidos de que este assunto não tem relevância criminal e que todos os elementos controversos já foram abordados e resolvidos perante a AGCM”, afirmaram os seus advogados, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, no mesmo comunicado.

No caso do Pandoro da marca Ferragni, a alegação era de que os consumidores tinham sido levados a pensar que, ao comprarem aqueles bolos, estavam a contribuir para o hospital pediátrico Regina Margherita, em Turim. Com os ovos da Páscoa, a italiana é acusada de induzir os compradores em erro com uma alusão na embalagem à instituição I Bambini delle Fate, perto de Treviso, no norte de Itália.

O escândalo levou a que Ferragni perdesse milhões de euros com o cancelamento de parcerias com outras empresas, como a Coca-Cola, Nespresso ou a Martini, de que era embaixadora em Itália. A influencer admitiu “um erro de comunicação”, enquanto o Governo italiano, em resposta directa à controvérsia, reforçou as regras sobre doações de caridade.

As traições do marido

Pouco depois de a imprensa noticiar a data do julgamento, a influencer recorreu às redes sociais para falar sobre outro tema que tem feito manchetes nos jornais italianos: as traições do ex-marido, o músico Fedez, Federico Lucia. Os rumores surgiram quando o fotógrafo italiano Fabrizio Corona, que chegou a trabalhar com a empresária, publicou um vídeo no YouTube onde contava que o rapper teve uma amante durante todo o casamento e quase deixou Ferragni pendurada no altar, em Setembro de 2018.

“Optei pelo silêncio nos últimos meses para tentar proteger-me a mim e à minha família [...] não posso mais ficar calada”, começa o comunicado de Ferragni, publicado nas histórias de Instagram nesta quarta-feira. E continua: “Vivi sete anos numa relação em que amei como amo e sem limites. Eu amei mesmo quando havia muitos motivos para desistir. Minimizei constantemente o desrespeito e justifiquei atitudes erradas para proteger a outra parte, para proteger a família.”

Chiara Ferragni conta como marido não a apoiou durante “um período de dificuldade”, quando “nem conseguia sair da cama” — provavelmente o escândalo de 2023. A imprensa italiana escreveu então que teria sido a influencer a “expulsar” o Fedez de casa. “Mas nunca foi dito que o expulsei de casa depois de descobrir uma traição naqueles mesmos dias (apenas uma entre muitas, obviamente)”, lamenta.

Fedez e Chiara Ferragni separaram-se no início de 2024, mas só agora a empresária admitiu os rumores sobre a amante do marido. “Não disse nada publicamente, nem quando, poucos dias antes do Natal, o Federico me ligou (muito consciente de que estava a falar comigo ao telefone) e confessou pela primeira vez sobre o caso com esta amante, que continuava desde 2017. Ele também me disse: ‘Pensei em não me casar alguns dias antes do casamento, mas não sabia como desistir publicamente’”, escreve.

Foto O comunicado de Ferragni nas redes sociais DR

A influencer explica que até agora não tinha comentado o caso em prol do bem-estar dos filhos de ambos: Leo, de 6 anos, e Vittoria com 3. “Fiquei em silêncio porque queria seguir em frente sem pensar na dor que sofri e porque tenho dois filhos que ouvirão tudo o que os pais dizem um sobre o outro e sofrerão com certas declarações”, lamenta.

Ainda assim, não se coíbe de partilhar detalhes privados sobre as traições, depois de Fabrizio Corona também o ter feito com a autorização de Fedez, de quem é amigo próximo. “Detalhes como o telefonema para a amante antes de subir ao altar dizendo-lhe que uma confirmação sua seria suficiente para deixar tudo. Ou saber das mensagens dele para ela antes de ser operado enquanto ele estava na cama, agarrado à minha mão”, relata, fazendo alusão ao cancro pancreático que Fedez teve em 2022.

E termina: “A minha relação com o Federico foi real para mim, nunca tive uma relação aberta (evidentemente era aberta apenas para a outra parte). Apesar de tudo, tenho orgulho de ter amado incondicionalmente.”

Até agora, o rapper Fedez não reagiu à publicação da ex-mulher. A página de Instagram do músico está repleta de comentários em defesa de Ferragni. “A verdadeira fraude não foi o Pandorogate, mas sim tu”, escreve uma utilizadora, fazendo menção ao escândalo legal. E outro afiança: “Graças a ti, agora até gosto do Ferragni, parabéns!​​”