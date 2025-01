O que fazer? Sexta é dia de dançar Sensorianas e defender a democracia

Sensorianas

LISBOA Teatro Camões. De 31/1 a 1/2. Sexta, às 20h; sábado, às 18h30. 10€ a 20€

Nasceu de um desafio lançado a Clara Andermatt pelos Estúdios Victor Córdon, no âmbito do programa Outros Mundos, para criar um espectáculo inspirado pela cultura persa. Alia “encanto e contemplação a partir de uma experiência artística ancorada nos contributos da diáspora iraniana radicada no nosso país”, palavras da própria coreógrafa.

Sensorianas está pronto a estrear-se, reinterpretando dança, poesia e música do Irão, com particular foco no universo feminino. Depois de Lisboa, entra em digressão nacional (Guimarães, Aveiro, Loulé e Viseu são algumas das coordenadas no mapa dos próximos tempos).

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas

VISEU Teatro Viriato. De 31/1 a 1/2. Sexta, às 21h; sábado, às 17h. M/16. 5€ a 20€

Com texto e encenação de Tiago Rodrigues, uma história passada no seio de uma família que tem a tradição macabra de matar fascistas. O conflito surge quando a jovem Catarina se recusa a cumprir as normas, levantando questões como “Há lugar para a violência na luta por um mundo melhor?” ou “Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender?”.

A compor o elenco estão António Fonseca, António Afonso Parra, Beatriz Maia, Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costa e João Vicente.

Linda Martini

LISBOA Lisboa ao Vivo. Dia 31/1, às 22h. M/6. 22€

Está aberto o caminho a Passa-Montanhas. Recém-chegado aos escaparates, o novo capítulo discográfico dos Linda Martini foi gravado nas montanhas da Catalunha e é uma reflexão ao espelho, sobre o estado de espírito da banda que conta já com mais de 20 anos de carreira, sobre os novos caminhos que está a desbravar, “mais íntimos, mas não menos intensos”.

É apresentado pelo trio fundador (formado por André Henriques, Cláudia Guerreiro e Hélio Morais) e por Rui Carvalho (Filho da Mãe), que se tornou o “quarto elemento” do grupo. Sábado, dia 1 de Fevereiro, é o Hard Club do Porto que os recebe (às 22h, com bilhetes a 22€).

Porta-Jazz

PORTO Teatro Rivoli. De 31/1 a 2/2. Sexta, a partir das 17h; sábado, às 15h; domingo, às 11h30. Grátis a 7€

Mantendo a missão de divulgação e partilha entre músicos e entusiastas que lhe está na génese, a 15.ª edição do festival manifesta-se Contra o Relógio, a Favor do Tempo. A dar corpo ao lema estão nomes como Kaja Draksler, Demian Cabaud, Emmanuelle Bonnet Quartet, Ursa Maior, Joana Raquel ou Agustí Fernández. Cartaz detalhado em portajazz.com/fp.

Telhados de Vidro

ESTORIL Casino Estoril. De 31/1 a 2/2. Sexta e sábado, às 21h; domingo, às 15h30. M/12. 20€

Estreada em Setembro do ano passado, na abertura da temporada do Teatro da Trindade (Lisboa), a peça escrita por David Hare e encenada por Marco Medeiros volta à cena.

Poder, política e paixão marcam o passo à narrativa deste drama contemporâneo, pautado por uma “batalha de ideologias opostas e de desejos recíprocos” e descrito como um “retrato de duas vidas, feitas de escolhas pessoais, mas também dos desequilíbrios do país em que (sobre)vivem”, dita a sinopse. Benedita Pereira, Diogo Infante e Tomás Taborda interpretam.

XXVII Feira da Caça e Turismo e XXIX Festa dos Caçadores do Norte

MACEDO DE CAVALEIROS Parque Municipal de Exposições. De 30/1 a 2/2, das 10h às 24h (no domingo encerra às 20h)

Com 27 edições às costas, o certame é uma das mais importantes tradições do género a nível nacional, reunindo dezenas de expositores e tudo o que respeita ao sector.

Na montra estão artigos de caça e pesca, mas também artesanato, gastronomia, animação, espectáculos de falcoaria, exposição de espécies cinegéticas, um seminário e actividades num parque aventura.

A oferta não fica limitada ao recinto da feira: pela cidade passam encontros de caçadores, corridas de galgos, caminhadas, passeios, montarias ao javali, raides turísticos, provas de BTT e a Copa Ibérica de Cetraria. Em simultâneo, decorrem a XXIX Festa dos Caçadores do Norte e a Rota Gastronómica do Javali, servida em vários restaurantes da região.