Nos JNcQUOI Asia e no Frou Frou é ano novo chinês até sábado

Os restaurantes do grupo Amorim Luxury promovem iniciativas em torno do Ano Novo Lunar, ou Festival da Primavera, celebrado em grande parte da Ásia e pelas comunidades na diáspora.

Os festejos reflectem-se na decoração, já no interior do restaurante. À entrada da sala do JNcQUOI Asia, em Lisboa, há um enorme painel vermelho desenhado a dourado com os votos de bom ano novo chinês e duas serpentes a rodeá-lo, numa referência ao animal que entra neste ano lunar. Os dizeres estão em inglês e em chinês. Ali, há duas jovens clientes que param para tirar uma selfie, e, assim que entram, deixam-se deslumbrar pela instalação das lanternas chinesas, no mesmo vermelho lustroso com pontilhados e caracteres dourados, que ladeiam o esqueleto dourado do dragão que serpenteia no centro do tecto, a imagem de marca do espaço. A música é tocada ao vivo por uma jovem que dedilha uma cítara, uma guzhen, sobrepondo-se às conversas que chegam das diferentes mesas. "Bem-vindos ao ano novo chinês", exclama Marcela de Mello Breyner, directora de relações públicas e marketing do grupo.

Para os restaurantes de inspiração oriental do grupo Amorim Luxury, o JNcQUOI Asia e o JNcQUOI Frou Frou — este funciona no interior do Asia —, o chef Mário Esteves criou um menu especial que está disponível desde quarta-feira, dia em que se assinalou o novo ano lunar e a Fugas almoçou — um festival que assinala a Primavera e é celebrado em diferentes países asiáticos, mas também pelas comunidades na diáspora —, e que se prolonga até ao próximo sábado, dia 1 de Fevereiro, explica a responsável.

Marcela de Mello Breyner dá ainda conta de diversas iniciativas que poderão "surpreender" os clientes. Por exemplo, na tarde de quarta-feira, a designer turca Begum Khan apresentou uma colecção de joalharia alusiva à serpente. Mas são os "pratos exclusivos" do chef que vão brilhar por estes dias, acrescenta. Entretanto, Mário Esteves chega à mesa para descrever alguns dos pratos pensados para estes dias. O desafio, diz, é descobrir "sabores autênticos" da gastronomia chinesa. Assim, sugere como entrada Pérolas de arroz glutinoso com porco e legumes (22€) e Gyozas de taro com pato (24€) — ambos chegam à mesa nas tradicionais cestinhas de bambu. Muito coladas ao fundo do cesto, as gyozas tornam-se mais difíceis de comer porque se pegam aos pauzinhos e também aos dentes. Contudo, o seu sabor sobrepõe-se ao desconforto de descolar a massa no interior da boca.

À Fugas, o chef descreve os outros pratos exclusivos e começa pelas outras entradas — uma Salada de lótus com cogumelos e malagueta (15€) e uma Sopa ácida de picante de caranguejo do Alasca (38€). "É um elogio à culinária da China inteira, não apenas à de Guangzhou, de Hong Kong ou de Sichuan, mas da China inteira", sublinha Mário Esteves, que está no grupo desde 2016 e lidera a cozinha do JNcQUOI Asia desde a sua abertura.

Para prato principal, continua, as sugestões recaem sobre um Lavagante Kung Pao (64€), Wagyu com citrinos (54€), Barriga de porco braseada em tacho de barro (32€) e Bimmis com molho de ostra e alho crocante (19€). À mesa chega arroz jasmim e os bimmis para acompanhar o wagyu — Mário Esteves explica que em vez de oferecer uma carne de vaca normal, optou pela carne japonesa. Entretanto, para acompanhar, o sommelier Filipe Wang traz o "equivalente ao vinho da casa", diz. Trata-se de dois rótulos, primeiro branco e depois tinto, de blends da duriense Quinta do Crasto, concebidas intencionalmente para estes restaurantes, explica, mostrando o retrato de Black, o cão de Miguel Guedes de Sousa, o proprietário do grupo, envergando uma camisa branca com as iniciais do dono, "MGS".

Outros menus Se o preço destes pratos lhe parece proibitivo. Os dois restaurantes têm menus ao almoço, pensados para os dias da semana. No JNcQUOI Asia, por 37€ (couvert, entrada, prato, bebida e café), de segunda a sexta-feira, das 12h às 16. No Frou Frou, todos os dias, no mesmo horário, há um menu Dim Sum Fun por 34€, que inclui couvert, selecção de dim sums, sobremesa, sundae special, bebida e café. Seja qual for a opção, é recomendado fazer reserva por telefone ou e-mail:

JNcQUOI Asia 21 051 30 00 / book@jncquoiasia.com

JNcQUOI FrouFrou 21 051 30 15 / book@jncquoifroufrou.com

A música continua. Junto à entrada fica a cozinha e na outra ponta, ao fundo, o bar e o balcão de sushi. As mesas vão-se enchendo e muitos asiáticos chegam para celebrar o ano novo. Mário Esteves lembra que o restaurante funciona todo o dia, por isso, é normal às quatro da tarde estar a servir refeições. "Estamos abertos do meio-dia à meia-noite, mas é ao jantar, por norma, que enchemos." E Leila traz as sobremesas, um Sagu com manga e toranja (11€), uma espécie de arroz doce muito líquido, feito com mandioca, muito fresca, e Mantou fritos com molho de pandan (11€), uns pãezinhos chineses, fritos, que se podiam molhar num molho feito com uma planta com folhas perfumadas e muito utilizadas na cozinha asiática.

O almoço só chega ao fim quando um empregado passa pelas mesas e deposita um envelope vermelho com caracteres dourados. É o que, em Hong Kong se chama, lai see money, uma tradição chinesa de oferecer dinheiro em ocasiões especiais, não só no ano novo, mas também nos aniversários, por exemplo. O envelope chega selado com um autocolante com o logótipo do grupo. Lá dentro, estão moedas de chocolate que fazem rir os convivas, que se fazem fotografar com o envelope e as moedas espalhadas. Mário Esteves regressa à mesa para saber como estava tudo. Com os sabores certos, aqueles que lembram mesmo o Oriente, responde a Fugas. O chef sorri satisfeito e termina: "São conseguidos trabalhando muito e comendo muito!"

Outras opções para celebrar à mesa No Porto, o GH Restaurant & Café anuncia menus especiais, para o fim-de-semana, dias 1 e 2 de Fevereiro. A saber: dumplings de porco e camarão com molho chili; lírio cozinhado a vapor com gengibre, ceboletos, óleo de pimenta Sichuan e arroz branco; e bolinhos de arroz glutinoso com sésamo preto para rematar. Tudo harmonizado com “música e decoração temática” capaz de “transportar até ao coração da China”. Em Cascais, no domingo, dia 2 de Fevereiro, o brunch do InterContinental Cascais-Estoril, marca o novo ano com mesas recheadas de entradas, pratos principais, sobremesas e iguarias tipicamente chinesas, como os dim sums, crepes de legumes e molho agridoce, carne de vaca com molho de ostras e chow mein de legumes.

A Fugas almoçou a convite do JNcQUOI Asia