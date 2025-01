Campo em Festa: aldeias de Monção criaram vacas, porcos e galinhas para cozido biológico

As aldeias de Anhões e Luzio, em Monção, criaram três vacas, 11 porcos, 220 galinhas, uma tonelada de batatas e 500 couves-galega em modo biológico para o grande cozido à portuguesa do Campo em Festa.

A iniciativa chama-se Campo em Festa e, no fim-de-semana de 8 e 9 de Fevereiro, vai voltar a proporcionar aos "amantes da gastronomia tradicional" um verdadeiro cozido à portuguesa com "genuínos sabores do campo", tudo produzido localmente e em modo biológico.

Para isso, desde antes do Verão passado que as populações das aldeias de Anhões e Luzio, localizadas no vale do Gadanha, a cerca de 15 quilómetros da sede do concelho de Monção, começaram a "semear vários campos de couve-galega (500 pés) e de batata (uma tonelada)" e a criar "11 porcos, 220 galinhas e três vacas da raça barrosã, em ambiente de liberdade, com alimentação natural".

Para "a confecção do prato, já estão ainda a ser "alinhados" 30 presuntos e duas mil chouriças (carne, sangue e salpicão)", adianta a organização em comunicado.

"Estes produtos com produção 100% local serão, agora, confeccionados e degustados na terceira edição do certame Campo em Festa, proporcionando aos amantes da gastronomia tradicional um cozido à portuguesa com genuínos sabores do campo", refere a organização, que em 2024, serviu mais de três mil refeições.

O "envolvimento e esforço dos homens e mulheres da União de Freguesias de Anhões e Luzio que, com total dedicação, estão a contribuir para um evento sustentável e saudável, contempla, ainda, uma mensagem de sustentabilidade dirigida às gerações actuais e futuras".

"Na prática, com consciência da sua importância, ditada pela experiência da vida, os mais velhos pretendem alertar os mais novos para a necessidade em preservarem e valorizarem os recursos naturais enquanto contributo essencial e indispensável para uma alimentação equilibrada e para a defesa do nosso planeta", acrescenta.

O Campo em Festa decorre no próximo fim-de-semana, numa "tenda com cerca de 2500 metros quadrados", instalada na zona do santuário do Senhor do Bonfim, em Monção. O recinto vai estar dividido "em duas áreas específicas", uma para a degustação do cozido à portuguesa, com capacidade para 1300 lugares sentados, e uma zona com 25 expositores destinados à venda de produtos locai e regionais.

Além da gastronomia, o evento vai incluir música popular, com actuações de grupos de bombos, concertinas, gaitas, folclore e charangas. Na tarde de domingo, decorrerá ainda "um convívio livre para amantes de concertinas e música popular portuguesa".

Cada refeição custa 20 euros, e integra uma entrada com sabores da aldeia (pão com chouriça) e cozido à portuguesa em travessa de barro que pode ser levada para casa como recordação. A bebida não está incluída, podendo ser adquirida no local.

As receitas que resultarem do evento vão servir para pagar as despesas e o que sobrar será investido na recuperação do património natural e cultural de Anhões e Luzio.