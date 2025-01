Revisão do PRR troca obras por máquinas para evitar mais problemas de calendário

Governo tira barragem do Pisão, quase toda a expansão do metro de Lisboa e 3300 casas de renda acessível do PRR e reforça verbas para equipamentos no SNS, na mobilidade e na ciência.

O Governo garante que o país não vai perder um cêntimo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, para evitar mais dores de cabeça com o calendário cada vez mais apertado para grandes obras que ainda nem arrancaram, decidiu riscar do PRR aquelas que já se vislumbram como impossíveis de fazer nos 17 meses que faltam até ao fim deste programa europeu com 22.200 milhões de euros para Portugal.

Saem a totalidade da barragem do Pisão, 3300 casas de renda acessível, a linha violeta e parte da linha vermelha do metro de Lisboa e as verbas que são libertadas passam a ser alocadas, em muitos casos, à compra de equipamentos ou projectos com maior "maturidade".

Era um cenário esperado, aquele que o secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis (que tutela os fundos europeus), apresentou, sem grande detalhe, no Parlamento, esta quinta-feira, durante uma audição cm deputados. A sua intervenção permitiu, no entanto, perceber um pouco melhor onde e como se pretende mexer. E, com as linhas ainda pouco definidas que o Governo apresentou, dá para perceber pelo menos que muito do dinheiro libertado por obras que saem do PRR vai financiar afinal a compra de equipamento para o SNS, autocarros menos poluentes, equipamento para o sistema científico e tecnológico, entre outras aquisições que, do ponto de vista do calendário, não representam um desafio tão complexo.

As Unidades Locais de Saúde (ULS), por exemplo, vão ter mais dinheiro para se apetrecharem, segundo a folha que o Governo entregou aos deputados desta audição. Estão em causa mais 335,7 milhões de euros para o SNS, tendo Hélder Reis mencionado o reforço para equipamentos nas ULS.

Na mesma componente C1 está a habitação, que terá um corte de 391,3 milhões de euros. O governante disse que se mantêm 3500 casas de renda acessível mas saem 3300. Hélder Reis garante que, tal como em relação às outras obras que saem do PRR, estas casas irão ser feitas com recurso a outras fontes de financiamento (neste caso, empréstimo do Banco Europeu de Investimento). E explicou que, no caso da habitação, o problema foi a "procura". Os 6800 fogos que estavam no PRR são financiados na componente de empréstimo do programa, lembrou o secretário de Estado, e não houve adesão suficiente dos municípios, alegou em conclusão.

Mas outro exemplo em que se troca obras por equipamento pode ser dado na mobilidade sustentável, que leva um corte de 415 milhões, devido à retirada quase total da expansão do metro de Lisboa.

O que se poupa com isso até é mais, mas o Governo vai reforçar com 46,4 milhões a digitalização dos sistemas de controlo e sinalização da ferrovia. O envelope inicial do PRR para isto, mais centrado na conversão tecnológica e aquisição de equipamento, mostrou-se pequeno de mais.

Além disso, através da componente REPowerEU, com o dinheiro libertado por obras que serão pagas por outros fundos europeus ou empréstimos ou pelo Orçamento do Estado, comprar-se-ão com o PRR mais de uma centena de autocarros de emissões zero.

Não foram dados detalhes sobre o reforço de 438,4 milhões de euros na componente da capitalização e inovação empresarial. Questionado por um deputado do Chega, Hélder Reis garantiu que não seriam para o Banco Português de Fomento. Este, lembrou, "tem lá 1300 milhões e lá ficarão. A única alteração que vamos fazer é alocar 450 milhões ao programa InvestEU, deixando 850 milhões" para cobrir os projectos aprovados para o Fundo de Capitalização e Resiliência.

O Governo tinha prometido entregar a proposta a Bruxelas em Janeiro. Hélder Reis reconheceu que o documento ainda está a ser trabalhado e que estará pronto até 2 de Fevereiro, domingo.