Preços das casas aumentaram em 74% dos municípios no terceiro trimestre

Valor mediano das vendas de casas em Portugal foi de 1819 euros por metro quadrado no terceiro trimestre, um aumento de 10,8% face a igual período do ano anterior.

Os preços de venda das casas voltaram a acelerar no terceiro trimestre do ano passado, uma tendência generalizada a quase todo o país. Nesse período, os valores aumentaram em 74% dos municípios existentes em Portugal, com as subidas a ultrapassarem os dois dígitos em vários casos.

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no terceiro trimestre de 2024, o valor mediano das vendas de alojamentos familiares em Portugal foi de 1819 euros por metro quadrado, o que corresponde a um aumento de 10,8% face a igual período do ano anterior. É uma aceleração significativa em relação ao segundo trimestre, altura em que este indicador tinha registado uma subida anual de 6,6%.

Já considerando o período mais alargado de 12 meses terminado em Setembro de 2024, o valor mediano das vendas foi de 1709 euros por metro quadrado, o que, ainda assim, representa uma subida de 8% em relação ao ano anterior. Este movimento foi transversal à maioria do território nacional: considerando os 301 municípios para os quais o INE disponibiliza estes dados, o valor mediano das vendas nos 12 meses terminado em Setembro aumentou em 222 concelhos (o equivalente a 74% do total), tendo diminuído em apenas 79 municípios.

Em mais de uma centena dos municípios analisados, registam-se subidas a dois dígitos. O maior aumento (superior a 118% em apenas um ano) é verificado em Mêda, onde, ainda assim, o preço mediano das casas é dos mais baixos do país, de 356 euros por metro quadrado. Já a maior queda, de cerca de 40%, registou-se em Cinfães, onde o preço mediano se fixou em 355 euros por metro quadrado.

Lisboa manteve-se como o município mais caro do país, com um valor mediano de 4252 euros por metro quadrado no período de 12 meses terminado em Setembro do ano passado, um aumento anual de 2,4%. Neste concelho, há já várias freguesias onde o valor mediano ultrapassa os cinco mil euros por metro quadrado, chegando aos 6014 euros por metro quadrado em Marvila (a mais cara no período período em análise).

Já no Porto, os preços de venda das casas atingiram um valor mediano de 2940 euros por metro quadrado no final de Setembro, um aumento de 5,1% em relação a igual período do ano anterior. Em várias freguesias, registaram-se valores superiores a três mil euros por metro quadrado, destacando-se a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, onde o valor mediano foi de 3961 euros por metro quadrado.

Estrangeiros pagam mais 63% em Lisboa

No relatório divulgado nesta quinta-feira, o INE dá ainda conta de que, no terceiro trimestre (considerando apenas o período de três meses), o valor mediano desembolsado por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi de 2415 euros por metro quadrado, mais 34% do que os valores pagos pelos compradores nacionais.

Esta discrepância é ainda mais acentuada nas maiores zonas metropolitanas. Na região da Grande Lisboa, os estrangeiros pagaram um valor mediano de 4877 euros por metro quadrado pelas casas, superando em mais de 63% os valores pagos pelos compradores nacionais nesta zona. Já na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano pago por estrangeiros foi de 3125 euros por metro quadrado, mais 54% do que os nacionais.