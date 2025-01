“Fricção” no comércio torna descida da inflação mais incerta, avisa Lagarde

Perante uma economia estagnada que continuará “fraca no curto prazo” e uma inflação que deverá regressar aos 2% ao longo deste ano, o Banco Central Europeu (BCE) não hesitou em voltar a baixar as taxas de juro de referência pela quarta vez consecutiva. Mas, mesmo assim, as dúvidas que pesam sobre a evolução do comércio mundial no curto prazo levam a autoridade monetária a refrear as expectativas em relação à descida dos preços e à evolução da actividade económica.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt