Mais consumo fez acelerar economia no final de 2024

Economia portuguesa acelerou de 0,3% para 1,5% no último trimestre do ano passado, fazendo com que a previsão do Governo para o crescimento no total de 2024 fosse superada.

Com mais rendimento disponível, os portugueses aumentaram os seus níveis de consumo e economia nacional acelerou fortemente nos últimos três meses do ano passado, registando o ritmo de crescimento mais elevado desde o primeiro trimestre de 2022, período em que a actividade ainda recuperava do impacto da pandemia.

A estimativa rápida das contas nacionais divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) veio confirmar os sinais que davam conta de um aumento acentuado da actividade económica do país, em resultado sobretudo da variação muito significativa registada no rendimento disponível real dos portugueses ao longo do ano passado.

De acordo com o INE, a variação em cadeia do PIB (face ao trimestre imediatamente anterior) foi, no quarto trimestre do ano passado, de 1,5%, uma forte aceleração face aos 0,3% registados no trimestre anterior.

A economia saiu assim do período de crescimento moderado que registou no segundo e terceiro trimestres do ano (0,2% e 0,3%, respectivamente), apresentando uma taxa de variação do PIB em cadeia que é a maior desde o arranque de 2022, uma altura em que a economia recuperava ainda da contracção ocorrida durante a pandemia.

Em termos homólogos, isto é, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a variação do PIB passou de 2% no terceiro trimestre de 2024 para 2,7% no quarto trimestre.

Estes resultados colocaram a taxa de crescimento da economia no total de 2024 em 1,9%. É uma desaceleração quando se compara com os 2,5% registados em 2023, mas fica acima daquilo que eram as estimativas realizadas por diversas entidades, incluindo o Governo, que na proposta de OE para 2025 apresentada em Outubro projectava um crescimento em 2024 de 1,8%.

Este ritmo forte da economia deve-se sobretudo ao contributo muito positivo que o consumo privado está a dar à variação do PIB. Nesta estimativa rápida, o INE ainda não apresenta os dados relativos às diversas componentes do PIB, mas assinala que “o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou no quarto trimestre, em resultado da aceleração do consumo privado”.

Já nos trimestres anteriores, o consumo privado tinha sido o principal motor de crescimento da economia portuguesa, tendo mesmo conseguido evitar, no terceiro trimestre, que se tivesse registado uma contracção numa altura em que as exportações registaram uma quebra.

Isto deve-se, não tanto a um aumento da confiança dos consumidores, mas sim ao facto de, em 2024, se ter verificado um crescimento muito significativo do rendimento disponível dos portugueses. Em Dezembro, o Banco de Portugal estimou que este indicador apresentou um aumento “histórico”, de 7,1%, resultado que se deveu à evolução dos salários e pensões, assim como à redução do IRS.

“A aceleração do rendimento disponível é explicada pelo maior contributo das transferências recebidas pelas famílias (nomeadamente pensões) e dos rendimentos de empresas e propriedade (englobando a remuneração do trabalho independente, receitas líquidas de juros, dividendos, rendas, entre outros), bem como pelo contributo da redução dos impostos", assinalou então o Banco de Portugal.