BPI aumenta lucros em 12% e alcança resultado recorde de 588 milhões

Resultados do BPI foram impulsionados pelo crescimento da margem financeira, apesar da redução das taxas de juro já verificadas ao longo do ano passado.

O BPI reportou resultados líquidos de 588 milhões de euros em 2024, valor que representa um aumento de cerca de 12% face aos lucros de 524 milhões que tinham sido alcançados no ano anterior. Estes resultados, que são os mais elevados já registados pelo BPI, são conseguidos num ano em que o banco continuou a beneficiar de um contexto de taxas de juro elevadas, apesar da redução já verificada em 2024.

Os resultados foram divulgados, nesta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Alcançámos neste exercício o melhor resultado de sempre. Captámos mais poupanças, com particular destaque para o investimento em fundos e seguros de capitalização, onde registámos um crescimento de 10% e concedemos mais crédito às famílias e às empresas", refere o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, citado em comunicado.

No ano em análise, a margem financeira (a diferença entre os juros cobrados no crédito concedido e os juros pagos nos depósitos) aumentou em 4% face a 2023, alcançando os 977 milhões de euros, apesar do "contexto de descida das taxas de juro de mercado ao longo de 2024" que é reconhecido pelo próprio banco. Este crescimento é "explicado pelo repricing do crédito com indexantes superiores aos do período homólogo, parcialmente compensado pelo aumento do custo dos depósitos", justifica o BPI.

A acompanhar a margem financeira, também as receitas obtidas por via das comissões contribuíram para os resultados do BPI, ao aumentarem 12%, totalizando 327 milhões de euros no conjunto do ano passado. Este crescimento é "explicado, em parte, por um ganho registado em Junho de 2024, que resultou da liquidação antecipada da participação em resultados de apólices de seguros comercializados em anos anteriores". Sem este efeito, a subida das receitas com comissões teria sido de 7%, "reflectindo o crescimento da actividade comercial".

O produto bancário do BPI fixou-se, assim, em 1337 milhões de euros, o que representa um crescimento anual de 12%.

Actividade comercial cresce

A impulsionar os resultados do BPI esteve, ainda, a actividade comercial do banco, tanto do lado do crédito como dos depósitos.

Em 2024, a carteira de crédito bruta do BPI ascendeu a 31,1 mil milhões de euros, um crescimento de 3% face ao ano anterior. Este aumento foi motivado, sobretudo, pelo segmento de crédito à habitação, que totalizou 15,2 mil milhões de euros no ano passado, um aumento de 5% em relação a 2023. Só a contratação de novo crédito à habitação, detalha o banco, atingiu 2,9 mil milhões de euros, mais 19% do que em 2023. Já a carteira de crédito a empresas cresceu 4% e ascendeu a 12 mil milhões.

Ainda do lado do crédito, a qualidade da carteira também melhorou. Em 2024, o BPI reduziu o rácio de crédito malparado (que, no caso deste banco, é medido através do indicador non-performing exposures, ou exposições não produtivas) de 1,5% em 2023 para 1,4% em 2024.

Já os depósitos de clientes do BPI totalizaram 30,5 mil milhões de euros, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

750 pedidos de garantia pública

Em conferência de imprensa que decorreu nesta quinta-feira, o presidente executivo do banco revelou, ainda, que o BPI recebeu 750 pedidos de jovens para aceder ao mecanismo da garantia pública no crédito à habitação, o que corresponde a 140 milhões de euros em empréstimos.

Do total de pedidos, 40% foram aprovados pelo banco e estão do lado dos clientes, a quem caberá a decisão de avançar com este mecanismo. Outros 5% dos pedidos não foram aprovados, "não necessariamente por critérios de risco, mas por não cumprirem os requisitos de acesso à garantia pública, pelo que foram reencaminhados para a oferta de crédito à habitação geral do banco". Os restantes 55% ainda estão a ser analisados pelo banco.

Sobre este assunto, João Pedro Oliveira e Costa comentou que "estas medidas são importantes, mas são paliativas", como ilustram os números relevados pelo banco. "São muito baixos para aquilo de que o país precisa em termos de habitação".