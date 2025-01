BCE baixa taxas de juro em 0,25 pontos pela quarta vez consecutiva

Confrontado com uma inflação já mais próxima dos 2% e uma economia em estagnação, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira, sem surpresas, baixar de novo as taxas de juro de referência. Fá-lo pela quarta vez consecutiva, para reduzir os custos de financiamento para os particulares e as empresas na zona euro e, ao mesmo tempo, procurar estimular o investimento e o consumo.

Na reunião mensal do conselho do BCE, realizada nesta quinta-feira em Frankfurt, o órgão que define a política monetária do euro (onde têm assento os governadores dos bancos centrais dos 20 países do euro e os membros da comissão executiva da instituição) cortou as três taxas de referência em 0,25 pontos percentuais.

A taxa de juro da facilidade permanente de depósito, a mais relevante para determinar os custos de financiamento, passa dos actuais 3% para 2,75%.

A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento passa de 3,25% para 3%. A taxa da facilidade permanente de cedência marginal de liquidez passa de 3,4% para 3,15%.

No comunicado em que justifica a decisão, o BCE sustenta que “o processo desinflacionista está bem encaminhado”, uma declaração que a presidente do BCE, Christine Lagarde, repetiria na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio.

Para o conselho, “a inflação continuou a evoluir globalmente em consonância com as projecções dos especialistas do Eurosistema e deverá regressar ao objectivo de médio prazo de 2%” ainda este ano. “A maioria das medidas da inflação subjacente sugere que a inflação estabilizará, numa base sustentada, em torno” desse objectivo, diz o conselho. Apesar disso, o BCE nota que a inflação ainda permanece “elevada, sobretudo porque os salários e os preços em determinados sectores ainda estão a ajustar‑se”, havendo um “desfasamento substancial” em relação à “anterior subida acentuada” do indicador dos preços. Mas, mesmo assim, o crescimento dos salários está a ser moderado os lucros das empresas “estão a amortecer, em parte, o impacto na inflação”, explica o conselho.

As taxas oficiais do BCE determinam o custo a que os bancos comerciais dos países podem constituir depósitos junto do Eurosistema e a sua trajectória — uma descida contínua nos últimos meses — acaba por se reflectir na evolução das taxas Euribor, que servem de referência à definição e à actualização das prestações dos empréstimos à habitação nos diferentes parceiros da zona euro.

A decisão de voltar a cortar os juros já era esperada. Os analistas de mercado já estavam a antecipá-la tendo em conta que Christine Lagarde já tinha assumido na última reunião que as taxas deveriam continuar a baixar nos primeiros meses deste ano e outros membros do conselho sinalizaram concordar com a decisão.

A última vez em que as taxas subiram foi em Setembro de 2023, quando o BCE, ainda confrontado com a necessidade de controlar a inflação, subiu a taxa de referência para 4%. Nos meses seguintes decidiu manter as taxas nesse patamar e só em Junho de 2024 iniciou um ciclo de descidas, seguido de uma paragem em Julho, a que se sucederam, de novo, desagravamentos consecutivos em Setembro, Outubro e Dezembro, para agora se verificar uma quarta redução.

Se, por um lado, as reduções anteriores “estão a tornar gradualmente a contracção de novos empréstimos menos onerosa para as empresas e as famílias”, o conselho do BCE verifica que as condições de financiamento ainda são “restritivas”, tanto porque a própria política monetária ainda é restritiva quanto os aumentos das taxas (realizados antes deste ciclo de descidas) “ainda estão a ser transmitidos ao stock de crédito, com alguns empréstimos vincendos a ser renovados a taxas mais elevadas”. E a economia continua a enfrentar “factores adversos”, embora a melhoria dos rendimentos reais e o “desvanecimento gradual dos efeitos da política monetária restritiva” devam apoiar uma subida da procura ao longo do tempo.

Em relação ao futuro, o BCE continua a dizer, como Lagarde tem repetido de conferência de imprensa para conferência de imprensa, que o banco decidirá o que fazer “reunião a reunião”, em função dos dados económicos de cada momento, da “dinâmica da inflação subjacente” (indicador que não inclui os preços dos produtos alimentares não transformados e os da energia) e ainda “da força da transmissão da política monetária” à própria economia.

Como é habitual, o conselho diz não se comprometer “previamente com uma trajectória de taxas específica” para os próximos meses.