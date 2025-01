Sp. Braga venceu a Lazio, mas saiu da Liga Europa por um golo

Foi um final dramático para o Sp. Braga, que venceu a Lazio (1-0) nesta quinta-feira e esteve na iminência de garantir a passagem ao play-off da Liga Europa, mas acabou por se ver relegado para o 25.º lugar, a um golo do apuramento, numa decisão que se arrastou até ao último suspiro.

Ricardo Horta fez o golo do triunfo, mas falhou aos 88 minutos o bis que daria a passagem aos minhotos, em detrimento do Fenerbahçe de José Mourinho. O triunfo do Twente foi igualmente fatal para os bracarenses, que assim se despedem com um amargo de boca depois de terem sido a única equipa a bater a Lazio, primeira classificada da competição

Sem grandes alternativas, numa noite em que só a vitória poderia manter os minhotos na Europa, o Sp. Braga abordou o jogo confiante e, acima de tudo, com uma organização e circulação de bola fluida que levou a Lazio para uma zona de indisfarçável desconforto.

Sensação agravada pelo golo de Ricardo Horta, o primeiro da 8.ª ronda europeia, a dar expressão ao futebol de posse dos locais, que saltavam automaticamente para a zona de play-off, onde se mantiveram até aos 60 minutos, quando o FC Porto marcou ao Maccabi, em Belgrado.

No dia em que igualou os 409 jogos de José Maria Azevedo como futebolista com mais partidas oficiais pelo clube, Ricardo Horta colocava o Sp. Braga nos carris, ferindo o orgulho dos líderes da competição, obrigados a reagir para evitar a primeira derrota na Liga Europa.

Desfalcado de unidades nucleares, como Bruma e Vítor Carvalho, o Sp. Braga apresentou-se com uma novidade na lateral esquerda: Carlos Carvalhal chamou o jovem Francisco Chissumba, de 19 anos, confiando na força e velocidade do defesa e nas combinações com Gharbi, aproveitando para dar largura ao ataque, com Roger na direita e Horta a juntar-se a El Ouazzani.

A Lazio aproveitou o infortúnio de Niakaté, forçado a abandonar aos 27 minutos, por lesão, para aumentar a influência e, aos poucos, reclamar o controlo das operações, espreitando o golo em duas finalizações de Pedro Rodríguez.

Depois, o Sp. Braga mergulhou num mar de incertezas, com os resultados nos restantes estádios a tirarem os minhotos da Europa. Hornicek ainda travou a reacção da Lazio, mas a entrada desastrada de Gabri e o chapéu falhado de Ricardo Horta traçaram o destino de uma equipa que acordou tarde para a competição.