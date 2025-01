Paulo Jorge Pereira, o rosto da revolução de mentalidades no andebol

"Não me posso esquecer que em 2021, nós apurámo-nos para os Jogos Olímpicos e demos no canal 3, fomos dando depois no canal 2 e agora creio que vão passar este jogo com a Dinamarca no canal 1. É árduo, é difícil, é duro, é uma crítica construtiva, mas acho que o andebol merece passar mais vezes no canal 1". Está bem fresco este diagnóstico sobre a visibilidade dada à selecção de andebol, aos microfones da RTP e pela voz de Paulo Jorge Pereira, treinador que tem feito o milagre da multiplicação de resultados. E é um diagnóstico que espelha também a evolução de Portugal na alta-roda da modalidade, de um outsider absoluto a uma equipa capaz de lutar por medalhas num Mundial.

