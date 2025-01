Liga Europa: Sp. Braga espera mais do que um triunfo frente à Lazio

Com dois triunfos, um empate e quatro derrotas, o Sp. Braga chega à oitava e última ronda da primeira fase da Liga Europa dependente de uma frágil conjugação de resultados para conseguir garantir um lugar no play-off, a começar pela obrigatoriedade de vencer (20h, DAZN) a Lazio, líder invencível e, segundo Carlos Carvalhal, a melhor equipa da competição.

Realisticamente, o Sp. Braga sabe que a caminhada europeia pode estar a chegar a esgotar-se, depois de ter “enterrado” as ambições num relvado impróprio para consumo, crítica deixada pelos bracarenses ao terreno do Union St. Gilloise.

Pessimismo à parte, vendo a situação do Sp. Braga sob um prisma menos negro, apesar do reforço negativo inerente às ausências de Bruma, Vítor Carvalho (expulsos em Bruxelas) e Rodrigo Zalazar (de novo lesionado), espera-se que os jogadores surjam menos pressionados perante um adversário com o apuramento garantido.

Carvalhal não acredita na descompressão dos italianos, que só não ganharam nem marcaram na recepção aos búlgaros do Ludogorets… no rescaldo do confronto de Roma com o FC Porto, ganho pelos locais, com golo de Pedro aos 90+2’. Uma Lazio que na condição de visitante só sofreu um golo — em Amesterdão, com o Ajax — e apresenta um saldo de 8-1, fruto do hábito de marcar sempre dois ou mais golos fora.

Apesar do cenário complexo que se apresenta aos bracarenses e da obrigatoriedade de vencer para continuar a UEFA, a formação portuguesa — que a actuar em casa só foi surpreendida pelo Bodo/Glimt… aos 90+4’ —, depende ainda de terceiros:Uma derrota de pelo menos três das quatro formações que caminham no “fio da navalha” (Fenerbahçe, Ferencvaros e Roma), para não ter que esperar por um deslize de FC Porto ou pelo duelo entre Twente e Besiktas.

Em última análise, com um lote de cinco equipas com 10 pontos (o máximo que o Sp. Braga pode atingir), essa seria uma meta, conjugada com a diferença de golos, a não desprezar. Mas esse é um exercício de que ninguém em Braga quer depender: “Não adianta fazer contas” resume um Carvalhal totalmente focado no jogo da Lazio e num triunfo que crê depender da “coesão, espírito de grupo e solidariedade” que viu no triunfo da Luz, frente ao Benfica.