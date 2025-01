Liga Europa: FC Porto pronto a “competir” no terceiro take da época

O filme da época 2024-25 vai a meio, mas o FC Porto ainda procura os mecanismos e a confiança necessários para gravar tudo à primeira tentativa. Depois de dois takes falhados, Martín Anselmi é o novo realizador, que chega ao local de filmagens sem margem de erro e apenas com um par de ensaios na bagagem. Esta noite (20h, SportTV5), diante do Maccabi, em Belgrado (casa emprestada), os “dragões” jogam o tudo ou nada na Liga Europa.

Chegou a Portugal no passado fim-de-semana, assistiu na tribuna ao empate com o Santa Clara (1-1), foi apresentado na segunda-feira e ontem viajou para a Sérvia, já depois de ter feito a primeira convocatória da história que quer construir como treinador do FC Porto. Anselmí resgatou Iván Jaime (que falhou os últimos quatro jogos) e terá de lidar com as baixas, por castigo, de Samu e Nehuén Pérez, num jogo sem margem de erro.

O FC Porto entra na derradeira jornada da fase regular da Liga Europa na 25.ª posição, a primeira do lote de eliminados, mas ainda com o play-off à mão de semear. Um ponto até poderá bastar (em função do que fizerem Roma, Ferencváros, Fenerbahçe e Besiktas), mas só o triunfo assegura o passaporte para a próxima ronda sem depender de terceiros e sem fazer mais contas.

Para um clube com o currículo europeu e as expectativas que o FC Porto deposita na campanha europeia, o acesso ao play-off será o mínimo exigível. Até ver, a equipa somou dois triunfos, dois empates e três derrotas — e é por isso que precisa de somar mais três pontos, na derradeira ronda, para acabar com as dúvidas. Para além disso, está pressionada pela necessidade de quebrar um ciclo de cinco partidas em ganhar (quatro delas foram derrotas), a pior série da temporada.

Conhecendo o contexto e a herança que tem em mãos, Martín Anselmi tenta aliviar um pouco a carga que se abate sobre os ombros dos jogadores. “É um jogo decisivo, sem dúvida, mas temos de ser competentes, competitivos e dar tudo dentro de campo. Isso vai encaminhar-nos para o resultado que queremos. Não temos de pensar que é decisivo e que temos de ganhar, mas sim em competir, porque só a competir é que podemos ganhar”, apontou, em declarações ao Porto Canal.

A palavra de ordem é, pois, competir. E hoje o FC Porto vai competir com um adversário que também tem vivido picos de irregularidade e chega a Belgrado com uma vitória nos últimos cinco jogos. O Maccabi Telavive é segundo classificado da Liga israelita e 29.º na Liga Europa, tendo iniciado o percurso europeu com um desaire em Portugal, diante do Sp. Braga, por 2-1.

“É uma equipa muito forte na bola parada, nas transições ofensivas, joga bem e tem pontas-de-lança que driblam muito bem. Temos de ter cuidado ao perder a bola devido às transições e devemos estar atentos nas bolas paradas”, elencou Anselmi, mostrando a intenção de que o FC Porto “passe a maior parte do jogo no meio-campo adversário”.

Sem Samu, Deniz Gul será a opção mais óbvia para o eixo do ataque, embora Namaso também seja uma possibilidade. Mas este embate com o Maccabi servirá essencialmente para levantar o véu sobre as ideias iniciais do técnico argentino, em matéria de escolhas individuais, de sistema (linha defensiva de três ou de quatro) e de princípios. “Só posso controlar o meu trabalho, que os meus jogadores compitam com muita intensidade e estejam com o foco no jogo. O ruído fica de fora.”